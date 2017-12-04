АКИТ обнаружила налоговую лазейку в онлайн-ритейле



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Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) пожаловалась в ЦБ и ФНС, что некоторые онлайн-площадки обходятся без фискализации платежей за товары и услуги, что позволяет им уходить от налогов и ответственности, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на письмо ассоциации в ЦБ и ФНС.

Дело в том, что некоторые недобросовестные компании принимают оплату без печати чека, используя такие сервисы, как Robokassa и «Яндекс.Платежка». Таким образом они уходят от налогового учета, а в некоторых случаях – и от ответственности за некачественный товар, поскольку вернуть его без чека потребителю трудно.

В ассоциации предлагают законодательно отрегулировать порядок выдачи чеков при дистанционной торговле, а банки обязать запрашивать у клиентов e-mail и номер телефона при осуществлении платежных поручений. Кроме того, чеки должны быть необходимы для такой торговли, где продавец напрямую с покупателем не взаимодействует, но оплата заказа осуществляется платежным поручением – например, при покупках по каталогам и объявлениям и через телемагазины. В этом случае можно отправить электронный документ до момента передачи товара на телефон или e-mail, отправить бумажный чек в посылке вместе с товаром или предоставить его при взаимодействии с клиентом, считают в АКИТ.

В ФНС признают существующую проблему: услуги, предоставляемые платежными сайтами, лежат вне правового поля, а компаниям с помощью подобных схем удается скрывать выручку. В законодательстве ничего не говорится об использовании контрольно-кассовой техники при переводах по счетам или без открытия счета, подтверждают в «Яндекс.Деньгах». Однако в компании отметили, что рекомендуют предпринимателям, которые пользуются сервисом, фискализировать платежи.