С помощью него рекламодатели смогут публиковать до 3 рекламных материалов в одной истории

Instagram представил новый формат рекламы в Stories, который позволит публиковать до 3 рекламных материалов в одной истории, сообщается в пресс-службе компании.

Ранее можно было публиковать только одно фото или видео. Новая реклама формата «карусель» будет работать по такому же принципу, как Stories от пользователей: посты можно будет смахивать вправо и влево или ставить их на паузу. Кроме того, объявления можно усиливать интерактивными элементами, а также добавлять опросы и анимированные смайлы.

«Иммерсивный формат историй вдохновляет пользователей на новый вид взаимодействия, и для нас очень важно, чтобы рекламные форматы нашей платформы отражали тренды в поведении сообщества Instagram. Возможность включать до трех постов в одну рекламу в формате Stories дает рекламодателям еще больше пространства для креативного вертикального повествования. Уже не терпится посмотреть, как рекламодатели из России будут использовать этот формат Stories, чтобы создавать еще более эффективные кампании с высоким уровнем вовлеченности», – отметил Эми Коул, директор по развитию бизнеса, Instagram EMEA.

По словам представителей Instagram, 1/3 самых просматриваемых Stories принадлежит аккаунтам компаний. Прежде чем карусельные объявления появятся в открытом доступе, их протестируют крупные компании, такие как Gap и Coca-Cola.