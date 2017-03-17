Уровень рекламного шума на ТВ приблизился к историческому максимуму



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В среднем российский телезритель видит 529 рекламных роликов в неделю. В 2016 году уровень рекламного шума вырос на 8% и приблизился к историческому максимуму 2005–2006 годов. Тогда еще не было ограничений, и пиковые значения достигали 544 и 536 роликов в неделю, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Initiative.

В 2016-м показатель рекламного шума рос ускоренными темпами. В 2013 году рост не превышал 5%, в 2014-м стагнировал, в 2015-м прибавил 3%. Эксперты объясняют тенденцию тем, что рекламные сообщения становятся короче, а в национальный эфир приходят новые рекламодатели. На топовых каналах количество новых рекламодателей выросло за год на 9%, причем большинство пришло из регионального ТВ.

Два года назад росту способствовали малые телеканалы и ночные эфиры. В 2016 году тренд продолжился в связи с восстановлением спроса на телерекламу после кризиса, говорит гендиректор Initiative Анна Мазурина. Рост рекламного шума ускорился в первом полугодии на 12% из-за низкой базы годом ранее, когда из-за кризиса рекламодатели переходили на помесячное планирование, а число роликов упало на 2%. Во втором полугодии 2016 года рост на 0,5% обеспечила, в том числе, предвыборная реклама. Кроме того, в эфире каналов из ТОП-6 активно размещались короткие версии роликов.

В 2016 году фактически отведенное под рекламу количество минут в час на национальном ТВ увеличилось на 3% — с 7 до 7,3 минуты в среднем. Малые каналы росли более динамично (5%) в сравнении с ТОП-6 (2%). Действующее законодательство допускает девять минут рекламы в часе эфира.

Initiative учитывало данные Mediascope по телеаудитории старше 18 лет в городах с населением выше 100 тысяч человек. В исследовании учитывалась прямая реклама на федеральных телеканалах, но не учитывались телемагазины, бегущая строка и спонсорские вставки.