Компании запустили новый проект, в рамках которого автолюбители будут видеть соответствующий цифровой постер в момент звучания радиоролика

Медиаагентство Initiative, входящее в рекламную группу АДВ, совместно с сервисом по продаже автомобилей CarPrice сообщили о реализации инновационного проекта по синхронизации выходов рекламных сообщений на радио и в наружной рекламе.

В момент звучания рекламного ролика на радио автолюбители увидят соответствующий цифровой постер на конструкциях, расположенных по маршруту их следования. При этом демонстрация постеров максимально приближена к выходу рекламного ролика на радио.

Для синхронизации рекламы на радио и в наружной рекламе дивизионом АДВ Лаб разработана платформа, агрегирующая сигналы от радиостанций и управляющая показами цифровых постеров на рекламных конструкциях. Частично выходы демонстрируются и по запрограммированному плейлисту.

Синхронизация осуществляется с 17-ю радиостанциями «Газпром-Медиа Холдинг», «Русская Медиагруппа», «Европейская Медиагруппа», «Krutoy Media», «Мультимедиа Холдинг». Наружную рекламу покажут на 315 digital-щитах в Москве и Московской компаний Russ Outdoor, Laysa Digital, Gallery, Laysa, «Вера-Олимп».

«Кампания CarPrice уникальна с точки зрения маркетинговых и технологических решений. Интеграция большого количества участников как со стороны наружной рекламы, так и со стороны радио-холдингов была проведена в кратчайшие сроки. Кроме того, проект необычен по масштабу - подобное количество цифровых конструкций используется впервые. Завершающийся год не слишком радовал нас чем-то ярким и необычным в наружной рекламе, поэтому особенно приятно, что мы все вместе запустили такой интересный проект под конец года», - сообщает директор OOH направления группы АДВ Бенчмарк Дмитрий Грибков.

«Сегодня, при чрезвычайно высоком уровне рекламного шума, очень важно искать новые подходы и технологии в коммуникациях с аудиторией. В этом проекте мы реализовали инновационное решение, где синергия таких медиа, как Радио и DOOH значительно усиливает восприятие рекламы – за счет одновременного использования зрительных и слуховых ощущений. Как показывают исследования, если наш мозг не предпринимает специальных усилий для запоминания увиденного, то зрительный образ очень быстро забывается – в течение 1 секунды, а вот слуховое восприятие длится в 45 раз дольше и способствует запоминаю увиденного. Безусловно, мы будем проводить измерение эффективности в рамках этого кейса, однако уже сейчас можно с уверенностью сказать, что это решение - первый и очень важный шаг в синхронизации радио и наружной рекламы, расширяющий возможности коммуникации с аудиторией», - отмечает Анна Мазурина, генеральный директор Initiative, CEO Mediabrands Russia.