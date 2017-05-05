Компания призвала женщин и мужчин разделить работу по дому

Indesit запустил рекламную кампанию #DoItTogether (#ЛучшеВместе). Компания призывает женщин и мужчин поровну распределять работу по дому.

Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития, в среднем женщина в семье тратит в два раза больше времени на домашние дела, чем мужчина. В России женщины выполняют 64,5% работы по дому, и равенство женщинам еще предстоит отвоевать. Новая социальная кампания Indesit призывает распределяет домашние обязанности поровну.

Проект будет состоять из нескольких частей. Так, в социальных сетях запустят опрос, который позволит людям оценить уровень распределения задач в собственных семьях. Кроме того, стартует мини-сериал «Большой семейный переворот», в котором реальные семейные пары поменяются ролями и обязанностями в рамках флешмоба #ЛучшеВместе.

«С помощью нашей кампании мы хотим рассказать о том, как распределяются обязанности по дому. #ЛучшеВместе – это призыв к действию, – объясняет Пиеро Пракки, старший директор по брендам и диджитал-маркетингу Whirlpool EMEA. — Работа по дому — это важная часть жизни, и, хотя это не самое веселое занятие, его можно сделать более приятным. Конечно, в этом помогает правильная бытовая техника, но гораздо важнее, чтобы домашняя работа не была обязанностью кого-то одного в семье».