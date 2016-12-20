За год оимость продуктов для традиционного новогоднего блюда выросла на 1,8%



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Росстат рассчитал среднюю по стране стоимость оливье на четырех человек в 2016 году. Именно по средней цене этого популярного салата рассчитывается так называемый индекс оливье, который помогает понять, как меняются цены на продовольственные товары.

В результате оказалось, что по сравнению с прошлым годом стоимость порции оливье выросла на 1,8%, составив 310 рублей. Из необходимых ингредиентов больше всего в цене вырос майонез, подорожав на 8,6%. Цены на консервированные огурцы и зеленый горошек увеличились на 3,2%, а на вареную колбасу – на 1,3%. При этом репчатый лук и морковь за год, напротив, подешевели более чем на 15%, яйца – на 4,9%, а картофель – на 1,3%.

Росстат также подсчитал изменение стоимости другого традиционного новогоднего блюда - сельдь под шубой, цена этого салата за год увеличилась на 3,7% - до 154,96 рублей.

В среднем россиянам, чтобы накрыть новогодний стол, необходимо потратить в этом году чуть больше 5500 рублей, что на 3,6% выше, чем в годом ранее.