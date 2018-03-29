Ролик выполнен в уникальной и трудоёмкой технике «ожившей живописи»

Бренд «Киностудии КИТ» дополнился официальной анимационной заставкой. 21-секундный ролик был реализован знаменитым художником-мультипликатором Александром Петровым, обладателем премии «Оскар» за короткометражный анимационный фильм «Старик и море» (2000).

Инициаторами совместной работы с Александром Петровым и соавторами идеи стали Генеральный директор Группы Компаний ГПМ КИТ Рафаел Минасбекян и Генеральный директор «Киностудии КИТ» Джаник Файзиев.

Работа над воплощением основных идей Киностудии в запоминающийся и единый образ длилась больше года.

Заставка киностудии является небольшим по форме, но завершенным и самостоятельным визуальным произведением.

В 21 секунду вписано фантазийное путешествие маленького мальчика по прекрасному миру воображения: от крутого спуска на скейтборде через виражи океанских волн до полёта верхом на синем ките, который является символом «ГПМ КИТ». Заставка имеет — русскую и английскую вариации.

«Идея имиджевой заставки, в которой маленький мальчик переносится из современного города в мир своих фантазий, где путешествует на огромном синем ките в урбанистическом экстерьере, родилась давно. Думаю, именно этот образ точно отображает ту эмоцию, которую мы ждём от создаваемого нами контента. Зритель, соприкасаясь с кино, получает возможность погрузиться в прекрасный мир — мир, где реальность ограничивается только его фантазией! Соприкосновение с творчеством великого художника Александра Петрова — это огромная радость, а возможность поработать с ним — редчайшая профессиональная удача для любого продюсера. Я очень рад, что наши фильмы теперь всегда будут начинаться с выдающегося художественного произведения и при этом испытываю трепет, потому что это задает нашему продукту высокую планку", — рассказывает Рафаел Минасбекян, Генеральный директор ГК ГПМ КИТ.

Художественное произведение выполнено в уникальной и трудоёмкой технике «ожившей живописи» — анимационный ролик создавался на стекле масляными красками. В России такой техникой виртуозно владеет только Александр Петров. Каждый отдельный кадр — это наложение одного слоя краски поверх другого без возможности что-либо исправить.

Сложнейший и кропотливый процесс длился шесть месяцев, и ещё полгода — постпродакшн: сведение шумов, написание музыки.

«Начав работу в позапрошлом году, мы прошли непростой путь, долго искали нужную тональность. Я отрисовал больше 10 различных эскизных вариантов с музыкой, цветом, метаморфозами, но всё было тяжеловесно. Легкость пришла вместе с мотивом скольжения — появился нужный импульс. Было важно найти не только метафоричную, но и естественную форму для движения большого синего кита, который становится плацдармом для путешествия мальчика. Считаю, что совместными усилиями всё получилось и воплотилось в светлую, цельную историю», — поясняет Александр Петров, художник-мультипликатор.

В сюжете зашифрованы главные идеи Киностудии: взаимоотношение с кинематографом — это яркий опыт, который даёт ощущение полёта и высвечивает мир в жизнеутверждающем цвете.