Переход немецкого вокзала украсил 110 метровый плакат с изображением систем для хранения



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IKEA украсила переход на вокзале Штутгарта огромным 110 метровым плакатом с изображением шкафа, наполненного разнообразными системами хранения.

Плакат растянут таким образом, что переход превратился в шкаф. На нём изображены все возможные модификации гардероба PAX.

В рамках кампании Bedroom Storage IKEA совместно с креативным агентством Think Германии выпустила забавный ролик. По сюжету молодой человек приглашает девушку к себе домой. Раздев её, он начинает раздеваться сам, аккуратно складывая свои вещи в отдельные шкафчики и на полочки, входящие в систему рекламируемого гардероба. Кампания проходит под слоганом «Все в порядке».