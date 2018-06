Вирджил Абло и IKEA официально представили новую коллекцию

IKEA представила образцы коллекции, выполненной совместно с американским дизайнером Вирджилом Абло. Коллекция под названием Markerad разрабатывалась в течение года и, по словам дизайнера, предназначена специально для поколения миллениалов, которые только начинают жить отдельно от родителей, сообщает Harpers Bazaar.

Целью команды было «выйти за рамки нормального». В коллекции представлены зеленый ковер с надписью Wet Grass, ковер с принтом гор с надписью Still Loading и черно-белый с надписью Keep Off, а также стол, стеклянный шкаф, журнальный столик, стеллаж, кушетка с подушками и фигурное зеркало. Особенно поклонникам продукции IKEA приглянулся дизайнерский ковёр в виде кассового чека.

«Вирджил обладает фантастической способностью создавать что-то шедевральное, работая с базовыми материалами. Каждый элемент новой коллекции — это предмет дизайна, который представляет высокую художественную ценность», — отметил работу дизайнера креативный директор проекта Хенрик Мост.

«Я хотел придать художественную ценность предметам, которыми мы пользуемся каждый день. Когда стул слегка приподнят, он больше похож на арт-объект, чем на обычный стул», — рассказал сам Вирджил.

Приобрести предметы из новой коллекции в скором времени не получится, сообщается, что официальная дата выхода коллекции в продажу состоится в 2020 году.