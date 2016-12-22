Ритейлер пригрозил тинейджерам, которые ищут приют в магазинах, полицией



Скриншот видеоролика

Шведский мебельный гигант IKEA столкнулся с неожиданной проблемой: подростки по всему миру нелегально проникают в магазины ночью для того, чтобы там переночевать. Бороться с тинейджерами, которые ищут приют в магазинах, будет полиция, пишет Buzzfeed.

Прецедент был создан двумя блогерами под ником "Bakuna Fatata", которые остались в магазине на ночь и сняли об этом видеоролик. Они спрятались в шкафу, подождали, когда уйдет охрана, а затем провели ночь в магазине. При этом нарушители не портили товары, а просто дурачились, прыгали на кроватях и спали. Но дурной пример - заразителен. За блогерами последовали тинейджеры по всему миру, которые тоже захотели провести ночь в одной из комнат IKEA.

Представители ритейлера не на шутку обеспокоились ситуацией. Они пообещали сдавать в полицию нарушителей, которые нелегально пробираются в магазины. По словам сотрудника пресс-службы мебельного гиганта Якоба Холмстрома, компания заботится о безопасности посетителей и потому не может позволить подросткам незаметно оставаться в магазинах до утра.

"Мы понимаем, что подростки хотят произвести впечатление, но безопасность превыше всего. Именно поэтому мы не позволим клиентам ночевать в магазинах", — заявил сотрудник пресс-службы IKEA.