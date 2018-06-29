В неё войдут предметы, созданные для небольших городских пространств

IKEA совместно с исследовательским отделом NASA готовит новую коллекцию под названием RUMTID или «пространство-время» (spacetime), вдохновленную жизнью в космосе. Проект специально разрабатывается для небольших квартир, сообщает Hypebeast.

Коллекция будет состоять из мобильных модулей, из которых можно построить все что угодно — кровати, шкафы и стулья. Таким образом, проблема с недостатком пространства в помещении будет решена. Вся мебель сделана из нового облегченного и переработанного материала.

«Вырезая трубки разной длины и соединяя их между собой, вы сможете построить все что угодно — диваны, шкафы, кровати или нечто абсолютно другое», — рассказал креативный директор Майкл Николич.

Коллекции будет состоять из четырех тематических разделов: время, пространство, вода и воздух. В линейку войдут очистители воздуха, светильники, домашние террариумы, кофейные столики и другие предметы интерьера.



Ожидается, что космическая мебель будет доступна в 2020 году во всех магазинах IKEA.