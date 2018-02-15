Онлайн-площадка собирает одновременно 962 тысяч пользователей

Стриминговая площадка Twitch собираетт больше посетителей, чем некоторые крупные кабельные сети. В частности сервис обогнал CNN и MSNBC по количеству зрителей в январе, сообщает Business Insider.

В прошлом году онлайн-площадка одновременно собирала 962 000 зрителей, то есть больше чем Cable News Network (783 000 человек) и MSBC (885 000 людей). В общей сложности Twitch ежедневно просматривало 15 млн пользователей.

К декабрю 2017 сервис нарастил аудиторию на 26% в категории одновременного смотрения. На растущую популярность сервиса значительно влияют киберспортивные события. Кроме того, успех канала сформировали и обычные стримеры, которые в прямом эфире играют в LoL, PUBG, Fortnite и другие популярные проекты.

Эта тенденция должна насторожить такие крупные компании как MSNBC, CNN, Fox News и ESPN, которым рано или поздно придётся сдать свои позиции, если аудитория Twitch продолжит расти заданными темпами.

Twitch – это бесплатный сервис, заполненный пользовательским контентом, в котором одни пользователи играют в игры в прямом эфире, а другие – смотрят. Существует раздел комментариев, где зрители могут общаться с геймером.