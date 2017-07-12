Средства планируется направить на реализацию новой стратегии развития и реструктуризацию компании



Пресс-служба Game Show

Группа компаний Game Show привлекла 3,5 млн долларов от инвесторов прошлых раундов. Данные средства холдинг планирует направить на реализацию новой стратегии развития и реструктуризацию компании, следует из пресс-релиза компании.

Game Show собирается закрыть свой офис в Вильнюсе и перевести лучших сотрудников в новую студию в Москве, открытие которой запланировано на осень текущего года. А также нанять дополнительные кадры для того, чтобы усилить текущую команду профессионалов. Помимо этого компания проведёт редизайн киберспортивной платформы gsl.tv.

По словам генерального продюсера Game Show TV Натальи Чайковской, в настоящее время компания расплатилась с контрагентами на 75% и закрыла 85% задолженностей по зарплатам. На очереди выплаты командам и киберспортсменам. Все операции с данными выплатами планируется завершить до конца июля.

"Сейчас разработан четкий план дальнейшего развития компании с учётом особенностей формирования сферы гейминга и киберспорта и роста интереса к этой теме в нашей стране и мире. При реализации новой стратегии мы будем учитывать современные тенденции развития гейминга и киберспорта и опираться на команду профессионалов, имеющих богатый опыт работы в индустрии”, – отметила Наталья Чайковская.

Группа компаний Game Show была основана в 2010 году и является одной из старейших в сфере киберспорта на территории России и стран СНГ. В 2015 году Game Show привлекла инвестиции от частных инвесторов для реализации проекта игрового телеканала под своим брендом. Канал был запущен в декабре того же года. За полтора года работы на Game Show TV состоялись трансляции крупнейших киберспортивных событий российского и международного масштаба.

Телеканал является правообладателем трансляций крупнейших киберспортивных турниров, таких как The International, The Shanghai Major, Global Esports Cup. Количество абонентов телеканала составляет почти 12 млн зрителей, и около 30 млн человек имеют доступ к Game Show TV в рамках базового пакета кабельных и спутниковых операторов «Триколор ТВ», «Вымпелком», «НТВ-Плюс», «ЭР-Телеком» и др. В апреле текущего года холдинг объявил о начале реструктуризации, которая коснётся всех подразделений Game Show. Общий объём инвестиций, полученных с момента основания компании, составил более 10 млн долларов.