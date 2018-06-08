Автомобильный бренд разместился на станции МЦК

Hyundai полностью забрендировал станцию «Лужники» на Московском центральном кольце (МЦК). Реклама автомобильного бренда появилась на входной группе, платформах, павильонах и эскалаторах. Кроме того, на цифровых сити-форматах демонстрируется ролик Hyundai.

Кампания запущена в мае 2018 года и приурочена к Чемпионату мира по футболу. За разработку и реализацию проекта отвечала команда рекламного оператора ЛАЙСА.

Яркие визуальные элементы с рекламой Hyundai и символикой ЧМ отражают атмосферу главного футбольного события этого года. Для ЛАЙСА это первый проект подобного масштаба, и вместе с тем компания ставит «на рельсы» реализацию нестандартных проектов на МЦК, отмечают в компании. В свою очередь, для Hyundai брендирование объектов транспортной инфраструктуры — это возможность увеличить долю аудитории и повысить лояльность бренду.

Рекламодатель выбрал локацию не случайно: в ближайшее время станция «Лужники» станет одной из главных футбольных точек Москвы, поскольку она расположена рядом с одноименным стадионом. Именно там состоялось открытие Чемпионата, а также пройдут несколько ключевых матчей и закрытие ЧМ. В связи с этим ожидается небывалый рост пассажиропотока на станции — по прогнозу, за все время Мундиаля пассажиропоток превысит 3 млн человек. Рекламная кампания продлится по июль 2018 года включительно.

Креатив: INNOCEAN



Подрядчик: PVG