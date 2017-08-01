В ближайшие три года на всех официальных мероприятиях игроки и менеджмент ФК будут появляться в костюмах Boss

ФК «Спартак-Москва» и Hugo Boss подписали соглашение о сотрудничестве на ближайшие три года, согласно которому на всех официальных мероприятиях игроки и менеджмент футбольного клуба будут появляться в костюмах Boss из коллекции Create Your Look.

Отличительная черта этой коллекции заключается в возможности комбинирования пиджака и брюк разного размера и кроя. Классический образ: темно-синий костюм дополнен белой сорочкой, темно-красным галстуком, черными туфлями и ремнем.

Руководители «Спартака» и Hugo Boss с предвкушением ждут будущего сотрудничества. Так, Наиль Измайлов, заместитель председателя совета директоров «Спартака», назвал этот контракт - соглашением между двумя «легендами». Компании объединяет много факторов, ключевыми из которых является узнаваемый и любимый большинством стиль, а так же яркая история обоих брендов.

«И потому мы рады объединить усилия с партнером, который всегда стремится к совершенству, высоко ценит качество, чтит традиции и обладает своим неповторимым почерком, способствующим покорению новых высот. Как, впрочем, и “Спартак”!», - добавляет он.

Йорг Хорхер, генеральный директор Hugo Boss Россия сообщил, что очень рад «безукоризненно одевать» игроков российского футбола, и уверен в плодотворном сотрудничестве.

Hugo Boss уже давно и активно поддерживает лидеров мирового футбола, у компании имеются контракты со сборной Германии, испанским ФК «Реал» и французским «Пари Сен-Жермен».