Продавец мебели готовит ответ шведскому гиганту IKEA



Кадр из рекламы Hoff

Один из крупнейших в России продавцов мебели Hoff запускает в магазинах VR-проект, с помощью которого покупатели смогут «примерять» мебель к своим квартирам, пишет «Коммерсант» со ссылкой на вице-президента и совладельца сети Михаила Кучмента.

По его словам, компания намерена оцифровать планировку квартир в типовых домах самых популярных серий и свою продукцию, чтобы клиент с помощью очков VR смог увидеть, как выбранная им мебель будет смотреться в квартире, как ее можно грамотно расположить, скомбинировать между собой и т.д. Имя партнера Hoff по проекту и объем инвестиций пока не раскрывается.

Однако эксперты полагают, что в зависимости от оборудования цена всего VR- проекта может обойтись Hoff от 1 млн до 10 млн рублей. Специалисты называют планы Hoff ответом шведскому мебельному гиганиу IKEA, в чьих магазинах квартиры воссозданы вживую, покупатель может походить по ней, тактильно ощутить все материалы и поверхности, оценить их качество и т.д.

Сегодня Hoff второй после IKEA продавец мебели в России, свидетельствуют данные Infoline. В прошлом году его выручка выросла на 30%, до 18,3 млрд рублей. В 2016 году объем рынка мебели для дома в России составил более 590 млрд рублей, снизившись на 6% по сравнению с показателем 2015 года, подсчитали в Infoline.