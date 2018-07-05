В проект планируют вложить более 60 млн рублей

HeadHunter начал применять технологию искусственного интеллекта для подбора резюме. На новую разработку планируется потратить 60 млн рублей, сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу компании.

Речь идет о собственной разработке компании на базе системы Talantix, которая осуществляет все этапы предварительного отбора кандидатов, привлекая дополнительные каналы поиска. Это значительно сокращает время подбора кандидатов.

«„Виртуальный рекрутер“ при помощи технологии искусственного интеллекта определяет целевую аудиторию для последующего найма, а также кандидатов, которые пройдут отбор по заданным параметрам при помощи чат —, видео — или аудиоканала», — сообщили в компании.

В будущем HeadHunter планирует запустить аналогичную опцию и для соискателей работы.