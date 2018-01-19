Агентство выиграло тендер холдинга по медиаинвестициям

Havas Media, входящее в рекламную группу АДВ, выиграло тендер Mail.Ru Group по медиаинвестициям. Агентство будет обслуживать интернет-холдинг в течение 2018 года. Контракт включает стратегическое медиапланирование и размещение рекламы на ТВ и в других офлайн-медиа.

Havas Media сообщило, что предложило клиенту «оптимизационные решения для повышения эффективности закупок и эффективную стратегию, направленную на рост знания и увеличение аудитории сервисов».

Директор по медиабаингу Mail.Ru Group Яна Морозова отметила, что в тендере принимали участие одни из сильнейших агентств. Все претенденты продемонстрировали высокий уровень экспертизы, по совокупности оценок победило Havas Media.

Гендиректор Havas Media Елена Белова заявила, что для достижения поставленных задач агентство будет использовать свой опыт в планировании, выборе эффективных медиаканалов и стратегии размещения в них, а также экспертизу в оптимизации ценовых условий.