Шведская компания пополняет портфель марок на фоне снижения прибыли



Depositphotos

Шведский гигант H&M запускает новый одежный бренд под названием Arket. Пополнение портфеля брендов произошло на фоне падения прибыли компании, следует из финансового отчета ритейлера.

Под новым брендом H&M собирается выпускать повседневную одежду для взрослых и детей. Первый флагманский магазин Arket откроется в Лондоне в конце лета или начале осени. Примерно в это же время точки продажи появятся еще в 18 европейских странах. В магазинах Arket будут продаваться как вещи собственного дизайна марки, так и вещи не от брендов компании H&M. В переводе со шведского arket означает “лист бумаги”, что символизирует оптимистичный взгляд ритейлера в будущее, который необходим на фоне падения продаж компании.

По итогам первых трех месяцев текущего года прибыль шведской компании снизилась на 3,5% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. В пересчете на одну акцию прибыль H&M составила 1,48 шведскую крону или 0,16 долларов против прибыли в 1,54 кроны или 0,17 долларов. Продажи H&M в России по итогам отчетного периода увеличились на 54% - до 1,094 млрд шведских крон или 123,3 млн долларов.