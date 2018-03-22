Видео, продвигающее весеннюю коллекцию бренда, уже окрестили феминистским

Бесконечно можно смотреть на три вещи: на огонь, на воду и на то, как в рекламных роликах ищут то феминистский, то сексистский, то расистский подтекст. Рекламная кампания бренда H&M опять в центре внимания.

Лицами рекламного ролика, который продвигает весеннюю коллекцию 2018 года, стали американские актрисы Вайнона Райдер и Элизабет Олсен.

Танцевальное видео, как посчитали многие, буквально кричит о силе и независимости женского пола.

Ролик начинается с того, что Элизабет Олсен променяла мужчину на девушку — на время танца, разумеется. Её жест быстро подхватили — и вот, кажется, уже вся женская часть города кружится в зажигательном танце, а мужчинам осталось лишь, недоумевая, смотреть на всё происходящее.

Ролик создан совместно с агентством Adam & Eve/DDB London и снят в Буэнос-Айресе.