Ролик стал пародией на рекламу брендов в рэп-клипах

«Последнее время очень модно рекламировать товары в рэп-клипах, потому что туда можно незаметно и аккуратно интегрировать какой-либо продукт», — поясняет группа «Хлеб».

С ними нельзя не согласиться: Егор Крид снял клип для «Сбербанка», в музыкальный клип Оксимирона интегрировался МТС, список можно продолжать еще долго.

Группа «Хлеб» сняла музыкальный клип-рекламу, продвигающий новый вкус напитка Sprite — арбуз-огурец. В новом видео трио высмеивает таких же, как они сами, рэперов, которые якобы нативно упоминают бренд в тексте песни или демонстрируют его в клипе.

Ролик был опубликован на официальном YouTube-канале Sprite в субботу и уже успел набрать более 1,5 млн просмотров.