Редакцию журнала возглавил Игорь Гаранин



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Издательский дом «Condé Nast Россия» объявил о смене главного редактора GQ. Игорь Гаранин сменит Кима Белова, который принял решение покинуть компанию. Президент компании Анита Гиговская отметила, что у Гаранина колоссальный послужной список в моде и успешный опыт работы главным редактором.

«Игорь тот человек, кто способен достичь в GQ единства формы и содержания, что в России всегда хромает. У нас или умные, или красивые, и хороший коктейль из качественной журналистики и понимания люкса мало кому удается», — заявила руководитель «Condé Nast Россия».

Ким Белов возглавил GQ в начале 2014 года, до своего назначения он был редактором и заместителем главного редактора журнала. Гаранин более десяти лет работает в индустрии моды и в медиа. В 2003–2005 годах он руководил мужским направлением в «Мономарка Боско» в группе компаний Bosco di Ciliegi, отвечал за закупки мужского ассортимента бутиков Kenzo, Hugo Boss, Corneliani, Francesco Smalto. В 2006 году был редактором, а затем директором отдела моды GQ, участвовал в запуске GQ Style, который возглавил в 2013 году. В 2014-м Гаранин стал главным редактором журнала «Robb Report Россия», а спустя два года был назначен редакционным директором моды мужских изданий Esquire и «Robb Report Россия». В сентябре 2016 года он вернулся в команду «Condé Nast Россия».