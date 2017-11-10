Глава комитета Госдумы по культуре вносит законопроект, ограничивающий 2 минутами длительность рекламы во время демонстрации фильмов



РИА Новости

Глава комитета Госдумы по культуре, режиссер Станислав Говорухин планирует внести в Госдуму законопроект о «цивилизованной» трансляции рекламы во время показа кинофильмов по телевидению, сообщает РИА Новости.

Проект предлагает ограничить двумя минутами длительность рекламы, показываемой по телевидению в ходе демонстрации кинофильма, и привести рекламу в определённые рамки.

«Речь идёт о том, что практически каждый художественный фильм, который показывают по телевидению, гибнет из-за рекламы. Издеваются над любым фильмом как только можно. Эта инициатива не преследует цели сократить рекламу, просто надо привести её в какие-то цивилизованные рамки», — заявил Говорухин.

В пример он привёл несколько ситуаций, когда реклама портит впечатление от фильма: «Вот идёт фильм, вдруг на экране возникает тот же персонаж, но в другом костюме, и ничего не понятно, а потом оказывается, что это реклама уже другого фильма. Или идёт фильм с трагическим эпизодом, вдруг на экране возникает какой-то черт, что-то прыгает, изображает и занимает пол-экрана снизу, потом выясняется, что это реклама передачи какой-то», — пояснил депутат.Законопроект рассмотрен Комитетом, который принял решение вернуть его автору на доработку и затем вынести на рассмотрение Госдумы уже на следующей неделе. Сам режиссёр заявил в ходе заседания, что концептуальных изменений он вносить в свой проект не будет.