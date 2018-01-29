Правоохранительные органы рекомендуют пользоваться банкоматами, установленными в безопасных местах

Во время Чемпионата мира по футболу-2018 злоумышленники могут устанавливать в российских городах фальшивые банкоматы, предупреждает «Коммерсант» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По мнению ведомства схема обмана устроена следующим образом: злоумышленники приобретают бывший в употреблении банкомат, устанавливают на него скимминговое устройство. Клиент вставляет карту в банкомат, вводит пин-код, после этого на экране появляется уведомление об отказе в обслуживании, а злоумышленники получают все данные карты.

Банкомат по факту не принадлежит ни одному банку, и если он ни у кого не вызовет подозрений, то может работать очень долго. Человеку же, незнакомому с российской банковской инфраструктурой, заметить подделку будет сложно, при этом предъявить претензии воспользовавшимся таким скимминговым банкоматом просто некому.

«Мы видим в этом существенную проблему, которая обостряется во время массового наплыва туристов, незнакомых с местными банками», — отметил собеседник издания.

ЦБ рекомендует использовать банкоматы, установленные в безопасных местах – государственных учреждениях, подразделениях банков, крупных торговых комплексах, гостиницах, аэропортах и т. д. Но и это не может быть стопроцентной гарантией безопасности. Так, фальшивые банкоматы выявлялись в столичных аэропортах Внуково и Шереметьево, а также в двух крупных торговых центрах, в том числе в «Охотном Ряду».

Эксперты считают, что выходом из ситуации может быть использование только банкоматов, расположенных в отделениях банков. Но донести эту информацию до всех посетителей ЧМ-2018 затруднительно.