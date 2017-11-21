Исследовательский центр «Робоправо» разработал конвенцию с целью предупреждения проблем, вызванных развитием киберсистем



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Комитет Госдумы по экономической политике и инновационному развитию рассмотрит проект конвенции о робототехнике и искусственном интеллекте, разработанный исследовательским центром «Робоправо». Депутаты изучат документ и сформулируют законотворческие предложения в первом полугодии 2018 года, сообщает РБК.

Основными целями программы являются выявление проблем, которые могут появиться в обществе с развитием киберсистем, и создание единых правил и решения спорных вопросов.

Предлагается отнести к объектам робототехники машины всех категорий, независимо от назначения. Также планируют закрепить, что создание и использование роботов не должно угрожать жизни человека и всему живому. Если робот создается в военных целях, то в него должны заложить ограничения, соответствующие положениям международного гуманитарного права, которые нельзя будет изменить.

Разработчики проекта предлагают повысить требования к защите от несанкционированного доступа третьих лиц при эксплуатации роботов, способных причинить человеку вред. Речь идет о медицинских аппаратах, имплантируемых устройствах, военных роботах и высокоавтоматизированных транспортных средствах. Кроме того, если робот не находится под прямым управлением человека, у него должна быть «красная кнопка» аварийного отключения. Информацию об условиях своего функционирования и всех совершаемых ими действиях робот хранит в специальном «черном ящике».

Отдельно подчеркивается, что «человек не должен умалять человеческое достоинство своим обращением с роботами».

«Вопросы отношения человека и искусственного интеллекта — это вопросы, которые должны быть законодательно урегулированы в ближайшее время», — заявил председатель думского комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев.