Белорусский производитель ответил на обвинения в сексизме новым роликом



Скриншот видеоролика

Белорусский производитель белья и трикотажа Mark Formelle выпустил провокационный ролик, в котором приоткрыл завесу тайны о том, как и кто на предприятии производит женское нижнее белье.

“Компания Марк Формэль с любовью и нежностью производит женское белье мечты. Как правило, этот процесс остается вне вашего внимания – вы видите лишь конечный продукт. Мы решили приоткрыть завесу тайны и снять откровенное видео из нашего самого «горячего» цеха”, - говорится в сообщении, опубликованном на официальной страничке производителя “ВКонтакте”.

В основе сюжета видеоролика — случайный визит девушки-сотрудни цы офиса в швейный цех, в котором над созданием трусиков и бюстгалтеров за швейными машинами трудятся полуобнаженные накаченные мужчины. “Мы опровергаем сексистское представление о том, что отличной швеей может быть только женщина”, — отметили в компании.

Вероятно, новый видеоролик стал ответом активисткам движения за права женщин, которые несколько месяцев назад назвали другую рекламу Mark Formelle сексистской. Они также написали обращение руководству производителя белья и трикотажа и потребовали прекратить рекламную кампанию марки, которая, по их мнению, унижает женщин.