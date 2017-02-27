Скриншот видеоролика
Белорусский производитель белья и трикотажа Mark Formelle выпустил провокационный ролик, в котором приоткрыл завесу тайны о том, как и кто на предприятии производит женское нижнее белье.
“Компания Марк Формэль с любовью и нежностью производит женское белье мечты. Как правило, этот процесс остается вне вашего внимания – вы видите лишь конечный продукт. Мы решили приоткрыть завесу тайны и снять откровенное видео из нашего самого «горячего» цеха”, - говорится в сообщении, опубликованном на официальной страничке производителя “ВКонтакте”.
В основе сюжета видеоролика — случайный визит девушки-сотрудни
Вероятно, новый видеоролик стал ответом активисткам движения за права женщин, которые несколько месяцев назад назвали другую рекламу Mark Formelle сексистской. Они также написали обращение руководству производителя белья и трикотажа и потребовали прекратить рекламную кампанию марки, которая, по их мнению, унижает женщин.