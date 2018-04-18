Но участники рынка пытаются заранее адаптировать логистику под временные условия работы во время турнира

Производители продуктов питания и ритейлеры хотят рассчитать схемы поставок в городах, принимающих матчи Чемпионата мира по футболу, до начала которого осталось менее 2 месяцев. Для этого участники рынка заранее обратились к региональным властям с просьбой разъяснить ситуацию, так как недоработки могут привести к перебоям с поставками продовольствия, сообщает «Коммерсант».

На прошлой неделе крупнейшие продовольственные ассоциации России, среди которых Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), Национальный союз производителей молока («Союзмолоко»), Национальная мясная ассоциация и «Руспродсоюз», написали письмо региональным властям с просьбой разъяснить, какие могут быть введены ограничения для грузового транспорта на время матчей.

В АКОРТ уверены, что подобные меры сегодня обсуждаются во всех регионах, принимающих матчи ЧМ-2018. Опасения производителей и ритейлеров очевидны, так как указ президента, регулирующий меры безопасности на время ЧМ-2018, позволяет местным властям ограничивать движение грузового транспорта.

В департаменте транспорта Москвы утверждают, что дополнительные ограничения для движения грузового транспорта на период ЧМ-2018 вводиться не будут.

В администрации Ростова-на-Дону заявили, что рассматривают вопрос ограничения движения грузового транспорта только в зоне стадиона. В Самаре ограничения будут действовать на региональных дорогах и на части трассы М5 с 14 июня по 17 июля для грузовиков массой более 3,5 тонны. Для транспорта предприятий непрерывного цикла будет доступна аккредитация, которая позволит попадать в город, а те, кто не пройдет аккредитацию, смогут доставлять грузы в ночное время.

Собеседник издания в пищевой компании сообщил, что поставки скоропортящихся продуктов идут ежедневно. С учетом ожидаемой высокой загрузки в период ЧМ-2018 любые изменения и ограничения в сфере логистики несут риски для любого поставщика. Ограничения для грузовиков также затруднят доставку сырья для пищевых производств, что вызовет остановку мощностей.

Участники рынка также напоминают, что на время Олимпиады 2014 года в Сочи был запрещен проезд грузовиков с полуприцепами длиной более 12 м, которые перевозили продукты. В итоге, чтобы не допустить порчи грузов, водителям и закупщикам приходилось идти на нарушения правил.