Акция стала рекламой предстоящей караоке-вечеринки

На прошлой неделе жители Екатеринбурга начали активно выкладывать в сеть «музыкальные» вывески и даже дорожные знаки. За счет добавленных к исходному тексту слов они превратились в известные строчки российских и мировых хитов. Стоит отметить, что авторы акции долгое время оставались неизвестными.

В пятницу Sostav и, вероятно, другие СМИ получили письмо, сообщающее о креативной акции в Екатеринбурге.

Выяснилось, что неизвестные слегка обновили некоторые вывески города: например, дорожный знак «стоп» теперь окружен новыми табличками, превратившись в цитату из песни Александра Розенбаума «Гоп-стоп».

Примеров аналогичных трансформаций немало, местные жители активно выкладывали фотографии «музыкальных» вывесок в социальные сети. Однако никакой информации об авторах акции не поступало.

fs disable

Sostav обратился в екатеринбургское РА «Восход», которое могло знать о происхождении таких нестандартных решений на улицах города (или и вовсе — быть причастными к этому). «Восход» от авторства отказался, отметив, что почерк очень похож на работу еще одного местного агентства — StreetArt. Это были догадки, и они были ошибочны — команда StreetArt сообщила, что тоже не имеет никакого отношения к этому креативу.

На следующий день авторы нашлись сами собой. В субботу на своей официальной страничке в социальной сети екатеринбургское концепт-агентство, меняющее представления о городской культурно-развлекательной жизни и продвижении брендов, «Бюро 100» призналось «в содеянном» и подробнее рассказало о команде и идее проекта: обновленные вывески были призваны прорекламировать караоке-вечеринку в местном ночном клубе.

Агентство «Бюро 100» работает в сфере event. СМИ Екатеринбурга сообщают, что их вечеринки гремят на всю Свердловскую область.

Состав творческой группы:

«Бюро 100»



Никита Литвиненко — Копирайтер

Андрей Трофименко — Художественный руководитель

Алексей Черемушкин — Ассистент монтажа

Роман Выдашенко — Креатив

Роман Ельцов — Спецэффекты

Тимофей Стекольщук — Последний штрих