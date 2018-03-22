Google объявил о запуске масштабного проекта GNI (Google News Initiative), который привлечет ведущие мировые СМИ и поможет им бороться с фейковыми новостями.

О старте инициативы стало известно из заявления Филиппа Шиндлера, директора по развитию бизнеса Google, сделанного в 20 марта в Нью-Йорке. По его словам, масштабный проект собрал вместе все разработки Google, связанные с работой журналистов в сети.

«Инициатива Google News (GNI)» нацелена, главным образом, на обеспечение трех важнейших условий работы СМИ в интернете:

  • укрепление качественной и достоверной журналистики;
  • поддержка устойчивых бизнес-моделей;
  • расширение возможностей изданий через технологические инновации.

На реализацию всех разработок Google собирается потратить $ 300 млн в течение трех лет.

В частности, Инициатива объединит Google и ведущих мировые издания в борьбе за достоверность информации в интернете. Шиндлер также отметил, что одно из направлений развития Google в рамках Инициативы состоит в том числе в помощи Google изданиям в получении устойчивых источников доходов.

GNI состоит из ряда значимых проектов:

  • Disinfo Lab («Лаборатория по разоблачению дезинформации») — Google News с помощью специально разработанного алгоритма будет бороться с фейковыми новостями, связанными с важнейшими мировыми событиями.
  • MediaWise — образовательная программа, созданная в коллаборации Google и Пойнтеровского и Стэнфордского университетов. Ее основная задача — повышение цифровой грамотности среди подростков.
  • Outline — проект, позволяющий СМИ самостоятельно создавать безопасные виртуальные корпоративные сети для выхода в интернет.
  • Subscribe with Google («Подписывайся с Google») — один из наиболее значимых проектов GNI. Этот инструмент поможет усовершенствовать процесс подписки на интернет-издания с помощью google-аккаунта. Согласие на партнерство в рамках Инициативы Google дали New York Times, Washington Post, Telegraph и Financial Times.