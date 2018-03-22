Проект GNI направлен на обеспечение крепкой платформы СМИ в digital-пространстве

Google объявил о запуске масштабного проекта GNI (Google News Initiative), который привлечет ведущие мировые СМИ и поможет им бороться с фейковыми новостями.

О старте инициативы стало известно из заявления Филиппа Шиндлера, директора по развитию бизнеса Google, сделанного в 20 марта в Нью-Йорке. По его словам, масштабный проект собрал вместе все разработки Google, связанные с работой журналистов в сети.

«Инициатива Google News (GNI)» нацелена, главным образом, на обеспечение трех важнейших условий работы СМИ в интернете:

укрепление качественной и достоверной журналистики;

поддержка устойчивых бизнес-моделей;

расширение возможностей изданий через технологические инновации.

На реализацию всех разработок Google собирается потратить $ 300 млн в течение трех лет.

В частности, Инициатива объединит Google и ведущих мировые издания в борьбе за достоверность информации в интернете. Шиндлер также отметил, что одно из направлений развития Google в рамках Инициативы состоит в том числе в помощи Google изданиям в получении устойчивых источников доходов.

GNI состоит из ряда значимых проектов: