Google объявил о запуске масштабного проекта GNI (Google News Initiative), который привлечет ведущие мировые СМИ и поможет им бороться с фейковыми новостями.
О старте инициативы стало известно из заявления Филиппа Шиндлера, директора по развитию бизнеса Google, сделанного в 20 марта в Нью-Йорке. По его словам, масштабный проект собрал вместе все разработки Google, связанные с работой журналистов в сети.
«Инициатива Google News (GNI)» нацелена, главным образом, на обеспечение трех важнейших условий работы СМИ в интернете:
- укрепление качественной и достоверной журналистики;
- поддержка устойчивых бизнес-моделей;
- расширение возможностей изданий через технологические инновации.
На реализацию всех разработок Google собирается потратить $ 300 млн в течение трех лет.
В частности, Инициатива объединит Google и ведущих мировые издания в борьбе за достоверность информации в интернете. Шиндлер также отметил, что одно из направлений развития Google в рамках Инициативы состоит в том числе в помощи Google изданиям в получении устойчивых источников доходов.
GNI состоит из ряда значимых проектов:
- Disinfo Lab («Лаборатория по разоблачению дезинформации») — Google News с помощью специально разработанного алгоритма будет бороться с фейковыми новостями, связанными с важнейшими мировыми событиями.
- MediaWise — образовательная программа, созданная в коллаборации Google и Пойнтеровского и Стэнфордского университетов. Ее основная задача — повышение цифровой грамотности среди подростков.
- Outline — проект, позволяющий СМИ самостоятельно создавать безопасные виртуальные корпоративные сети для выхода в интернет.
- Subscribe with Google («Подписывайся с Google») — один из наиболее значимых проектов GNI. Этот инструмент поможет усовершенствовать процесс подписки на интернет-издания с помощью google-аккаунта. Согласие на партнерство в рамках Инициативы Google дали New York Times, Washington Post, Telegraph и Financial Times.