Компания запустит платежный сервис вслед за Apple, Samsung и Alibaba



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Google запустит платежный сервис Android Pay в России. Презентация проекта намечена на 15 мая, сообщает «Интерфакс». В настоящее время сервис работает в США, Великобритании, Сингапуре, Австралии, Китае, Польше, Новой Зеландии, Ирландии и Японии.

Местными партнерами Android Pay станут Сбербанк и Альфа-банк, рассказывали ранее источники РБК. О работе над проектом говорили в международной платежной системе Visa. Android Pay хранит данные кредитных и дебетовых карт пользователя, которые могут использоваться как в офлайн-, так и в онлайн-магазинах и приложениях. Среди партнеров Android Pay — Uber, Airbnb, McDonalds, Nike, KFC. Для функционирования Android Pay необходим смартфон с ОС Android версии KitKat 4.4 и выше, а также с технологией NFC (Near Field Communication).

На российском рынке в настоящее время представлены Apple Pay, Samsung Pay и AliPay, принадлежащий китайской Alibaba.