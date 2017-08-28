7-10% от полной стоимости рекламного места получат рекламодатели, пострадавшие от ботов



Depositphotos

Google выплатит компенсации рекламодателям, пострадавшим от фиктивного трафика. Компания планирует разработать инструменты, повышающие прозрачность операций по покупке рекламных мест, сообщает The Wall Street Journal.

Компенсация составит порядка 7-10% от полной стоимости рекламного места, именно эта сумма является комиссионным сбором компании за услуги платформы.

Речь идет о рекламе, места под которую были куплены через сервис DoubleClick Bid Manager. Эта платформа позволяет планировать и реализовывать рекламные кампании, которые проводятся сразу на множестве сайтов. Проблема фиктивного трафика возникла из-за того, что на объявление рекламодателя кликали не живые люди, а боты.

Рекламодатели отмечают, что не получили и информацию о судьбе своих объявлений и о том, какими именно инструментами пользовались мошенники. Google сейчас выясняет, кто должен участвовать в возмещении убытков рекламодателям.

Компания ведёт переговоры более чем со 100 биржами, рекламными сетями и агентствами, публикующими рекламу. Им предлагается выбирать сайты, которые готовы возмещать убытки. Также компания разрабатывает решение, которое в случае подобной ситуации позволит автоматически возвращать средства клиентам.