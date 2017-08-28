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Google выплатит компенсации рекламодателям, пострадавшим от фиктивного трафика. Компания планирует разработать инструменты, повышающие прозрачность операций по покупке рекламных мест, сообщает The Wall Street Journal.
Компенсация составит порядка 7-10% от полной стоимости рекламного места, именно эта сумма является комиссионным сбором компании за услуги платформы.
Речь идет о рекламе, места под которую были куплены через сервис DoubleClick Bid Manager. Эта платформа позволяет планировать и реализовывать рекламные кампании, которые проводятся сразу на множестве сайтов. Проблема фиктивного трафика возникла из-за того, что на объявление рекламодателя кликали не живые люди, а боты.
Рекламодатели отмечают, что не получили и информацию о судьбе своих объявлений и о том, какими именно инструментами пользовались мошенники. Google сейчас выясняет, кто должен участвовать в возмещении убытков рекламодателям.
Компания ведёт переговоры более чем со 100 биржами, рекламными сетями и агентствами, публикующими рекламу. Им предлагается выбирать сайты, которые готовы возмещать убытки. Также компания разрабатывает решение, которое в случае подобной ситуации позволит автоматически возвращать средства клиентам.