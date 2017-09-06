Сооснователь браузера Opera обвинил корпорацию в неправомерной блокировке



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Сооснователь браузеров Opera и Vivaldi Йон Стефенсон фон Течнер обвинил компанию Google в злоупотреблении рынком интернет-рекламы. В частности, он раскритиковал поисковик за то, что без каких-либо объяснений был заблокирован доступ к сервису контекстной рекламы AdWords, об этом Стефенсон фон Течнер написал в своем блоге.

Дело в том, что ранее выступая на форуме Freedom Forum в Осло, он призвал крупнейшие IT-компании, включая Google и Facebook, запретить отслеживать местоположение пользователей. После этого его кампании без каких-либо объяснений оказались заблокированы.

"Нам непонятно, почему заблокировали наш аккаунт. Единственное, что мы предположили, что это стало последствием нашего интервью The Wired. В нём мы комментировали систему сбора информации Google и Facebook”, — сообщил фон Тетчер.

Предприниматель отметил, что его проект долгое время не имел доступа к Google AdWords и не мог размещать рекламу ни в Google, ни на сайтах, которые используют эту технологию, так как некоторые сервисы компании, в частности Google Docs, стали несовместимы с браузерами Opera и Vivaldi.