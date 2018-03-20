Сервис должен помочь торговым сетям конкурировать с Amazon

Компания Google планирует запустить платный сервис Shopping Actions, с помощью которого ритейлеры смогут продвигать свои товары, сообщает Reuters.

По задумке разработчиков, на запросы пользователей поисковик будет выдавать товары и программы лояльности партнеров. Сам поисковик будет получить процент от покупок, сделанных благодаря ему. В разработке сервиса участвуют Home Depot, Walmart, Costco Target и Ulta Beauty.

Пользователи будут видеть товары партнёров в выдаче при поиске с компьютеров и смартфонов, а также через голосового помощника Google Assistant и в сервисе для покупок Google Express.

Аналитики отмечают, что большая часть поисковых запросов «где это купить?» в настоящее время заканчивается покупкой на Amazon. Созданием собственного сервиса Google поможет ритейлерам в конкуренции с Amazon.

«Мы используем принципиально новый подход в конкуренции с Amazon, потому что можем предложить качественный инструмент розничной торговли. Мы предоставим возможность ритейлерам управлять сделками и стать ближе к потребителю», — сообщил президент Google по ритейлу и шопингу Даниэль Аллегри.