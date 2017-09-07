Она станет доступна в приложении Google для Android и iOS в ближайшее время



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Компания Google недавно представила персонализированную ленту новостей Google Feed. В поток (фид) попадают новости, видеоролики, ссылки и другой контент, интересный конкретному пользователю. Западные издания тогда сравнили новый продукт компании с новостной лентой Facebook, основного конкурента Google.

Сегодня в блоге Google Россия Шаши Тхакур, вице-президент компании по программированию, рассказал о том, как устроена новая «умная» лента новостей, и объявил о том, что она станет доступна в приложении Google для Android (в том числе в Pixel Launcher) и iOS в ближайшее время.

Шаши Тхакур, вице-президент Google по программированию:

«У каждого из нас есть свои увлечения интересы и цели, и именно это делает нас непохожими друг на друга. Конечно, мы все стараемся быть в курсе актуальных событий и используем для этого социальные сети, приложения, общение с друзьями и т.д. Проблема в том, что едва ли хотя бы один из этих источников информации на 100% соответствует именно вашим интересам. Однако сегодня у нас есть отличные новости, сегодня это изменится!

Google давно помогает находить ответы на любые вопросы, узнавать что-то новое о мире вокруг или подробно изучать темы, которые вас интересуют. Сегодня мы представляем вам обновленную «умную» ленту новостей в приложении Google. С ней станет отслеживать только ту информацию, которая вам интересна, еще проще. И даже не нужно формулировать запрос в поисковике.

«Умная» лента, которая меняется вместе с вами

Новая функция впервые была запущена для пользователей США в декабре 2016 года. С тех пор мы постоянно совершенствовали алгоритмы машинного обучения, чтобы точнее предсказывать, что именно будет интересно и важно именно вам. С этим обновлением вы будете получать только релевантную для вас информацию в виде карточек: главные спортивные события, основные новости дня, занимательные видео, новые музыкальные треки, истории и многое другое. Чем чаще вы пользуетесь Google, тем интереснее будет ваша «умная» новостная лента. Кроме того, в ней будет появляться то, что популярно в вашем регионе и во всем мире.

Мир меняется, как и ваши интересы. Мы сделали так, чтобы ваша «умная» лента менялась вместе с вашими предпочтениями. Новые возможности учитывают уровень интереса к определенной теме. Например, если вы фотограф-энтузиаст, а фитнесом интересуетесь поверхностно, то советы по занятиям йогой будут появляться в вашей ленте достаточно редко. А если вы увидите то, что вам совсем не интересно, то сможете легко отписаться от этой темы. Просто нажмите на соответствующую карточку в ленте или зайдите в настройки приложения Google.

Подписка на интересные темы

Но что если вас начала интересовать новая тема? Чтобы следить именно за теми новостями, которые вам нужны, вы можете теперь подписываться на понравившиеся темы прямо на странице с результатами поиска. Используйте для этого кнопку «Подписаться», которая появится рядом с некоторыми результатами поиска, например, о фильмах, спортивных командах, любимых группах или музыкантах, знаменитостях и многом другом. Один клик на кнопку — и актуальные новости и статьи на эту тему появятся в вашей ленте.

Широкий контекст и подробная информация

Чтобы снабдить вас разными точками зрения по одной теме, в ленте будут появляться новости из самых разных источников, а также материалы на похожие темы. В некоторых случаях вы также сможете проверить факты и просмотреть другую важную информацию, чтобы получить еще более глубокое понимание материалов из вашей ленты.

Находить подробную информацию о темах, которые появляются в вашей ленте, будет еще проще. Заголовок каждой карточки будет протегирован в соответствии с темой, которая вам интересна. А найти еще больше информации вы можете, просто кликнув на него.

Ещё больше интересного

Все эти обновления дадут вам возможность быть в курсе того, что вас волнует, и помогут следить только за самыми полезными и увлекательными новостями. Теперь вы сможете тратить меньше времени и сил на поиск интересной информации. Лучше используйте его, чтобы получить удовольствие от того, что вам небезразлично. В вашей «умной» ленте найдется все — от домашних животных, спорта и рецептов до варки пива или рэп-исполнителей.

Новая лента станет доступна в приложении Google для Android (в том числе в Pixel Launcher) и iOS в ближайшее время — просто откройте приложение Google и прокрутите страницу».