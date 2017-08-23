Компании намерены создать конкуренцию доминирующей в онлайн-шоппинге Amazon

Компании Google и Walmart объявили о заключении партнерского договора, направленного на электронную торговлю глобального масштаба, сообщает The New York Times.

Сотрудничество компаний позволит клиентам покупать продукты ритейлера, используя сервисы Google. Это первый случай в США, когда крупнейший в мире продавец сделал свои товары доступными онлайн вне своего сайта. Представители обеих компаний были заинтересованы в заключении данного договора, поскольку, по данным исследований, пользователи стали всё чаще совершают онлайн-покупки через Amazon, вместо Google.

В первую очередь, в рамках сотрудничества введена возможность голосовой покупки через систему Google Assistant. «Начиная с конца сентября мы будем работать с Google, чтобы с помощью Google Assistant сделать возможной покупку сотен тысяч товаров — самого большого количества вещей, предлагаемых сейчас ритейлером в интернете»,- рассказал глава подразделения электронной торговли Walmart Марк Лоре.

Таким образом, партнерство компаний станет своеобразным ответом на доминирование Amazon в онлайн-шоппинге.