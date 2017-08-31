Производители добавят умного помощника от Google в свою технику, первым партнером проекта станет LG



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Google сообщила, что голосовой помощник Google Assistant будет интегрирован в бытовую технику от известных производителей. Первым партнёром проекта станет LG.

Теперь пользователи получат возможность управлять с помощью голоса пылесосами, стиральными машинами, сушилками, колонками и даже холодильниками. Среди прочих партнеров Google производитель сетевого оборудования TP-Link, метеостанций Netatmo и систем умного дома Wemo.

«Уже в этом году такие компании, как LG, предоставят вам возможность управлять стиральными машинами, сушилками, пылесосами и другой техникой при помощи голосового помощника через умную колонку, Android-смартфон или iPhone. Начинаете прибоку? Достаточно сказать: «Окей, Google, начни пылесосить»,-сообщает руководитель команды разработчиков Google Assistant Эби Танея.

На этой неделе Assistant станет доступен еще на большем количестве устройств. Также разработчики сообщили, что в скором времени на рынок поступят умные колонки с поддержкой Assistant, созданные компаниями Panasonic и Mobvoi.