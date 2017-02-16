Бренд шоколада удивил читателей спортивного глянца морской свинкой и шкафом в купальнике





Компания Snickers опубликовала в журнале Sports Illustrated фотографии, ставшие очередным этапом кампании «Ты не ты, когда голоден». Вот уже три года подряд производитель шоколадных батончиков выкупает заднюю обложку спортивного глянца, которая, как правило, повторяет обложку, но с некоторыми забавными дополнениями.

На этот раз Snickers представила, что могло бы получиться у голодного редактора. Вместо знойных красоток на обложке появились антикварный шкаф и морская свинка, естественно в купальниках. Все это сопровождается слоганом: «Редакторы журнала могут быть не в себе, когда голодны».

Ранее аналогичные метаморфозы на обложке Sports Illustrated происходили с проголодавшейся моделью Ханной Дэвис, которую Snickers превратил в ужасную медузу-горгону. А в прошлом году героями кампании «Ты не ты, когда голоден» стали фоторетушёры, которые от голода допустили нелепые ошибки – оставили модели третью руку, не дорисовали ногу и даже переместили пупок в район солнечного сплетения. Как и ранее, нынешнюю обложку Snickers для Sports Illustrated создали специалисты из агентства BBDO New York.