Студентка Академии рассказывает об особенностях факультета Digital и своем пути от идеи до реализации

Как студенты Wordshop справляются с фрустрацией, учатся работать в командах, задавать вопросы, кричать «морковка» и зачем им все это нужно?

Это большой и эмоциональный рассказ о том, что такое мотивация, модульная система обучения и глобальные перемены по-вордшоповски. Некоторые из редакции Состава учились или учатся в Академии и не понаслышке знают, о чем рассказывает Рита Хохлова.

Маргарита Хохлова, студентка факультета «Digital: от идеи до реализации» Академии Коммуникаций Wordshop:



Привет! Меня зовут Рита, и в этом году я стала студентом Академии Коммуникаций Wordshop. По первому образованию я журналист, но работала в основном в сфере инфографики и визуализации данных. В прошлом году поняла, что моих знаний в сфере digital не хватает для того, чтобы разобраться в новых форматах, способах их интеграции в другие проекты и главное — для объективной оценки эффективности работы. Тогда в списке дел на 2017 год и появилось: «Пойти учиться».



В октябре я поступила на факультет «Digital: от идеи до реализации». Выбор факультета дался непросто — творческое прошлое тянуло в «арт-дирекшн», но уровень тестового задания подсказывал, что обучение я не потяну. Рациональное настоящее подсказывало, что нужно выбрать Стратегию или Digital. Остановилась на втором, когда поняла, что не могу написать внятный бриф для нового проекта из-за пробелов в чисто технических знаниях.



Сейчас моя основная работа мало связана с креативом (работаю в банковской сфере), но обучение на Digital все равно совмещаю с творческими мастерскими. Новые знания здорово помогают расшевелить мозг и изменить взгляд на привычные вещи. В работе с цифрами такая мобилизация мозга, как оказалось, штука очень важная и полезная.



Подробнее о том, что я пережила в первый месяц обучения в Академии, читайте в тексте.

Теория и практика

Академия Wordshop, которая начинала как первая школа копирайтинга в России, сейчас дает дополнительное профессиональное образование по четырем крупнейшим творческим направлениям: реклама, film-making, продюсирование и digital. Для поступления необходимо выполнить тестовое задание: придумать и нарисовать серию плакатов, написать эссе, подготовить самопрезентацию и т. д. Задания несложные, но они нужны, чтобы кураторы факультетов понимали уровень студентов и при необходимости могли скорректировать программу. Кроме этого, вступительные испытания — отличный мотивационный фильтр.



Во время обучения приходится много работать, и лучше, если студент заранее это поймет, чтобы не спасовать перед первым же дедлайном.

Мне тестовое задание также помогло здраво оценить свои силы и определиться с выбором мастерской. В ближайший год — именно столько длится обучение в Академии — я буду заниматься на мастерской «Digital: от идеи до реализации». Программа курса построена так, что за это время я должна освоить не только теоретическую базу, попробовать применить ее на практике, но и наработать конкурентоспособное портфолио.



Студенты Wordshop работают с реальными кейсами и брифами, а преподают здесь только действующие специалисты — креативные, стратегические и управляющие директора, генеральные продюсеры, академики рекламы — люди, которые не только отлично знают рынок, но, по сути, и создают его, являясь, в том числе, и потенциальными работодателями. Академия гарантирует 100-процентное трудоустройство всем выпускникам, но самых талантливых ребят педагоги и их коллеги разбирают еще во время обучения.

Иду искать

Адептам классической системы образования вроде меня в Wordshop в первое время может быть неуютно. Занятия в Академии принципиально отличаются от того, к чему мы привыкли в школе или университете. Во-первых, все курсы — авторские, их содержание и манера подачи материала напрямую зависит от личного опыта преподавателя, его характера и харизмы. Во-вторых — и это, на мой взгляд, главное отличие, к которому нужно привыкнуть — преподаватели не дают ответов, они задают вопросы. А задача студента — не записать лекцию, выучить материал и воспроизвести его (сторонников такого метода зовут «прилежниками» и очень советуют ими не быть), а найти свое решение, убедиться, что оно работает и, наконец, защитить его перед группой. Это непросто, но есть и хорошие новости — правильных и неправильных решений не бывает, как не бывает глупых вопросов или мнений.



Обучение в Wordshop — это про свободу, уважение и поиск. Поиск глубинного инсайта, подходящего слова, крутой команды для творческого проекта и — в глобальном смысле — про поиск себя.

Встать на лыжи

В первое время ты, выброшенный из зоны комфорта, неизбежно теряешься, иногда паникуешь и даже с ностальгией вспоминаешь времена, когда после работы смотрел сериалы, гулял с друзьями и готовил шарлотку, а не бежал сначала на пары, а потом — на мозговой штурм с командой.

— Первым этапом любого обучения становится фрустрация, — успокаивает нас Ольга Кияшко, преподаватель спецкурса «Маркетинговые исследования», — и это как учиться кататься на лыжах. Сначала тебе так страшно, хочется махнуть на все рукой и пойти домой. Но потом смотришь на тех, кто катается хорошо, и понимаешь: ты уже не готов сдаться. Потому что это вызов. И ты пробуешь, падаешь, разбиваешь локти и колени, пробуешь снова и снова — пока не добьешься первых результатов. Такая мотивация через здоровую конкуренцию действительно отлично работает.

Уровень студентов нашего факультета очень разный. Кто-то только делает первые шаги в профессии, кто-то пришел прокачаться и повысить квалификацию. В группе можно встретить директора по маркетингу крупной компании, актера любительского театра, химика-исследователя или генерального директора караоке-бара. И это круто, потому что каждый приносит на занятия свой уникальный опыт, который помогает взглянуть на проблему, теорию и практику по-разному.



Успехи других мотивируют погружаться в материал и самостоятельно восполнять пробелы в знаниях, а совместные провалы поддерживают и не дают опускать руки, даже когда кажется, что ничего не получается.

Глубокой ночью, когда в поисках свежей идеи для рекламы туалетной бумаги ты один за другим просматриваешь бесконечные референсы, топчешься на месте и уже почти решаешь все бросить, в студенческом чате всплывает сообщение:

— Ребята, держимся! Мы тут тоже мучаемся с туалетной бумагой, тоже ничего не знаем и не понимаем, но есть идея… И ты выдыхаешь, варишь кофе и терпеливо открываешь очередной референс.

Wordshop-коммуна

Очень полезная, на мой взгляд, особенность Wordshop — модульная система обучения. После поступления на одну из мастерских студенты получают доступ к учебным программам любого факультета. Это помогает определиться с выбором и при необходимости перевестись на другую специальность или учиться на нескольких направлениях сразу — больше половины студентов Академии так и делают.

У этого, правда, есть и обратная сторона — в первую же неделю начинается настоящее головокружение от возможностей. За это время, кроме пар своего факультета, я успела сходить на режиссуру, стратегию и PR, где, конечно, встречала своих воодушевленных одногруппников.

— Было бы неплохо снять квартиру неподалеку и устроить коммуну, все равно мы здесь уже почти живем, — предложил как-то один из студентов, который поначалу тоже решил учиться на всех факультетах сразу.

Но спустя пару недель совмещения учебного графика с рабочим (многие студенты Академии имеют постоянную работу) становится ясно — долго так не протянуть. Стадия эйфории сменяется стадией отчаяния, потому что ты уже влюблен в каждого второго лектора школы, но посещать все пары не успеваешь чисто физически. И здесь назревает вопрос мучительного выбора и расстановки приоритетов. Через это проходят, наверное, все. Не зря в списке советов выпускников прошлых лет одним из первых был: «Поставьте себе четкую цель и идите к ней».

Кстати, вроде бы понятная цель: стать профессионалом высокого уровня и получать много денег — здесь не работают. Преподаватели просят сформулировать свои ожидания максимально точно, исходя из целого ряда параметров: что вы умеете, в какой компании работаете, какую должность занимаете, как проходит ваш день, даже как выглядит ваш кабинет и какой вид из вашего окна?

Кстати, с постановки цели и конечного результата начинается формирование всех учебных программ Академии. Преподаватели конкретно формулируют, кого они выпустят, каким станет их студент за год, чему научится и куда пойдет работать. И уже исходя из этого, они составляют план занятий, наполняют его теоретическими материалами и практическими задачами и формулируют критерии оценки диплома.

Сумасшедший изобретатель и креативная матрица

Обучение в Wordshop — это командная работа не только внутри группы, но и смежных факультетов. Получается одна большая коллаборация: арт-директора ходят на общие пары с копирайтерами, продюсерами и стратегами, вместе выполняют домашние задания, вместе потом отдуваются на защите проектов. Большую роль в этом процессе играют потоковые курсы и мастерские. Одно из подобных объединяющих занятий — концептинг, который ведет, наверное, самый популярный преподаватель Академии Леонид Фейгин. Занятия проходят в субботу, с 11 утра до 20 вечера. На каждой паре — аншлаг. Занятие построено в форме диалога, преподаватель задает вопросы, делится своим опытом, реальными кейсами, вовлекает в решение типичных рабочих проблем и, в конце концов, отлично шутит.

Одна из первых пар этой мастерской была посвящена креативной матрице. После небольшого рассказа о том, что это такое, как она работает и что делать, если во время мозгового штурма очень хочется убить кого-то из своей команды, мы приступили к практике. Разделились на группы по десять человек, познакомились, и понеслось — каждая команда должна была придумать какой-то креативный продукт: плакат, акцию ролик. «Священник и кроссовки», «зяблик и крышка», «забор и фигурист» — к таким заданным сочетаниям в ход шли самые безумные идеи. Кто-то придумывал акцию в защиту вымирающих птиц, кто-то — благотворительные забеги при поддержке католической церкви. Для меня самым сложным в этой работе было переступить через «человека разумного» и просто говорить все, что приходит в голову, а на первом этапе «штурма», который называется «сумасшедший изобретатель», это необходимое условие.

— Если не знаете, что сказать, просто крикните: «Морковка»! Я всегда так делаю, — поделился профессиональным секретом преподаватель. После такого очевидного бреда уже не так страшно, хуже все равно ничего не придумаешь. Постепенно ты тоже втягиваешься в процесс и накидываешь свою часть безумных идей, которые на последующих этапах штурма команда «спасает» или «убивает».

И в дедлайне, и в радости

В целом такой стихийный процесс здорово воспроизводит все те глобальные перемены, которые происходят с тобой в Академии. Обучение здесь — это сначала стресс и страх казаться смешным или глупым, через которые ты переступаешь день за днем, робко знакомишься с одногруппниками, впервые приходишь на штурм, впервые защищаешь свой первый «гениальный» проект и, конечно, впервые заново его переделываешь.

— Поздравляем, в этом году вы подружились с 70-ю людьми! — торжественно сообщает мне Фейсбук в середине ноября, спустя месяц «вордшоповской» жизни. Из этих 70 больше половины — студенты моей группы или смежных специальностей, люди, имена которых еще недавно, казалось, запомнить невозможно, а теперь имена тех, с кем до ночи обсуждаешь проекты, срываешь дедлайны, генерируешь безумные и не очень идеи, делишься ценными находками и просто хохочешь после пары где-то неподалеку от Бродильного цеха Винзавода.

И уже с ними, ты, решивший после первого диплома, что «больше никогда не…», через споры, перемирие, горе и радость, заново учишься учиться, расширяешь рамки своего сознания, встряхиваешь себя, начинаешь думать по-новому и вдруг снова с восторгом ощущаешь острый вкус знаний.

Неужели таким будет год?! Но те, кто уже прошел этот путь, уверяют — это теперь на всю жизнь.