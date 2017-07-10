ТОП-10 операторов собирают 55% от глобальной выручки



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Digital TV Research составила рейтинг платных мировых ТВ-операторов. Три лидирующие строчки заняли китайские компании, кроме того, в десятку попали компании из Индии и четыре оператора из США.

По подсчётам исследователей, в мире 522 оператора платного ТВ, и на них приходится 839 млн подписчиков. Две трети из них используют оператора из ТОП-50.

Лидером рейтинга является китайская China Radio & TV. Государственная политика Китая по консолидации кабельного телевидения превратила компанию в крупнейшего в мире оператора. К концу прошлого года она насчитывала 227 млн пользователей, это больше, чем следующие 11 ТОП-компаний в совокупности.

Интересно, что в десятку рейтинга попали по три компании из Индии и Китая, а также четыре оператора из США. Несмотря на большую абонентскую базу, из-за низкой средней выручки на одного оператора, ведущие компании Азиатско-Тихоокеанского региона гораздо менее заметны в рейтинге.

“Доминирование Китая и Индии в рейтинге лучших платных операторов телевидения растет, отчасти благодаря росту абонентской платы, а отчасти из-за того, что американские операторы теряют абонентов”, - сообщает Саймон Мюррей, главный аналитик исследования.

Общий доход от подписок для всех операторов составил 201 млрд долларов в 2016 году. На ТОП-10 операторов пришлось 55% от глобальной выручки.