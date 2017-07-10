Европейские исследователи отчитались о динамике глобального рекламного рынка в мобильном сегменте



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Согласно последним данным европейского Бюро интерактивной рекламы, глобальные затраты на мобильную рекламу выросли на 60,5% до 63 млрд евро в 2016 году, по сравнению с 39 млрд евро в 2015 году, сообщает Warc.

Исследователи из брюссельского отделения Бюро отметили стремительный рост затрат на рекламу за счёт повышения спроса мирового мобильного потребителя и совершенствования рыночных технологий.

С точки зрения региональной доли затрат на мобильную рекламу в прошлом году, Северная Америка стала крупнейшим потребителем - заняла почти половину (46%) всех мировых затрат, что составляет 29 млрд евро. Азиатско-Тихоокеанский регион стал вторым по величине рынком, с третью мировых затрат, Европа удвоила расходы до 21 млрд евро, а страны Ближнего Востока и Африки, даже с двухкратным ростом, заняли 0,8% от мировых трат на мобильную рекламу, доля Латинской Америки составила 0,7%.

Тем не менее, общие расходы на рекламные сообщения снизились до 3,1% и составили 1,9 млрд евро, рекламные трансляции увеличили свою долю до 54% от всех мобильных затрат и составили 34 млрд евро.

"Эти данные подтверждают, что мы находимся сейчас на этапе активного использования медиа и потребления рекламы", - сообщила Таунсенд Фихэн, генеральный директор Бюро. "На рынке Европы продолжает увеличиваться объём цифровой рекламы, именно этот аспект становится приоритетным для рекламодателей, агентств и издателей", - добавила она.