Александр Потапов создаст собственное агентство контента для соцсетей





Главный редактор портала Life Александр Потапов покидает занимаемую должность. Он создает собственное агентство по созданию контента для социальных сетей. Об этом RNS сообщил источник, близкий к News Media, в который входит портал Life. Кроме того, информацию агентству подтвердил сам Потапов.

«Александр Потапов уйдет с поста главного редактора с 1 июня, когда запланирован запуск его собственного проекта. До этого момента с 1 апреля он будет совмещать работу по запуску своего проекта и работу главного редактора Life», — пояснил источник. По словам самого Александра Потапова, его уход из компании уже согласован с владельцем News Media Арамом Габреляновым. Исполнять обязанности главного редактора Life временно будет Анатолий Сулейманов, первый заместитель Габрелянова.

Он также рассказал о своем новом проекте – агентстве по созданию контента для соцсетей, ради которого и покидает Life: «На 90% это будут не тексты. Это создание контента под соцсети: игры, видеоролики, интерактивы, и т. д. Если расследование, то это будет фильм или ролик. То же самое с новостями — минутный формат ролика».

Он уточнил, что основными темами будут политика, экономика, общественно значимая и социальная тематика, а также технологии и игры. Среди рабочих названий проекта — View и Space. По словам Александра Потапова, проект не будет функционировать в структуре холдинга News Media Арама Габрелянова, у него есть собственные инвесторы, которых он раскрывать пока не стал.

Напомним, портал Life был запущен в апреле прошлого года, тогда же его главным редактором стал Александр Потапов. Портал объединил интернет-издание LifeNews и сайт о светской жизни Super.ru. Там же доступна трансляция эфира телеканала Life (бывшего LifeNews).