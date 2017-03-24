Главный редактор портала Life Александр Потапов покидает занимаемую должность. Он создает собственное агентство по созданию контента для социальных сетей. Об этом RNS сообщил источник, близкий к News Media, в который входит портал Life. Кроме того, информацию агентству подтвердил сам Потапов.
«Александр Потапов уйдет с поста главного редактора с 1 июня, когда запланирован запуск его собственного проекта. До этого момента с 1 апреля он будет совмещать работу по запуску своего проекта и работу главного редактора Life», — пояснил источник. По словам самого Александра Потапова, его уход из компании уже согласован с владельцем News Media Арамом Габреляновым. Исполнять обязанности главного редактора Life временно будет Анатолий Сулейманов, первый заместитель Габрелянова.
Он также рассказал о своем новом проекте – агентстве по созданию контента для соцсетей, ради которого и покидает Life: «На 90% это будут не тексты. Это создание контента под соцсети: игры, видеоролики, интерактивы, и т. д. Если расследование, то это будет фильм или ролик. То же самое с новостями — минутный формат ролика».
Он уточнил, что основными темами будут политика, экономика, общественно значимая и социальная тематика, а также технологии и игры. Среди рабочих названий проекта — View и Space. По словам Александра Потапова, проект не будет функционировать в структуре холдинга News Media Арама Габрелянова, у него есть собственные инвесторы, которых он раскрывать пока не стал.
Напомним, портал Life был запущен в апреле прошлого года, тогда же его главным редактором стал Александр Потапов. Портал объединил интернет-издание LifeNews и сайт о светской жизни Super.ru. Там же доступна трансляция эфира телеканала Life (бывшего LifeNews).