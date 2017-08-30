Большая беседа о том, как стать главредом в 23 года, о заголовках, о нативной рекламе, куда движется Lenta.ru и о многом другом

Скандально известный анонимный телеграм-канал "Беспощадный пиарщик" неоднократно отзывался о новом главном редакторе Lenta.ru Владимире Тодорове не самым лестным образом. А проще говоря, как обычно, не очень стеснялся в выражениях. Однако, Владимир согласился ответить на разные вопросы БП и, поверьте, это интересно читать.

Главный редактор Ленты.ру Владимир Тодоров: "В идеале, хотелось бы реализовать себя во многих сферах. Знаете, как лысый из Brazzers. Этот пострел везде поспел".



У нашего сегодняшнего гостя было 100 причин не давать нам интервью, но он все-таки его дал. И это лишь первый повод его похвалить. Мы редко берём, особенно интервью, и часто оказывается, что герои, которых мы демонизируем, в жизни так себе собеседники. Но не таков 23-летний главный редактор "Ленты" Владимир Тодоров. Он приятно нас удивил и, надо сказать, после этого интервью мы поняли мотивацию Александра Леонидовича. Респектуем за назначение.

Никаких спойлеров. Скажем только, что из этого эклюзивного интервью "Беспощадного пиарщика" (которое вы наверняка не прочитаете) вы, конечно же, не узнаете, что употребяет Владимир Тодоров, как его назначили главным редактором и почему большинство пиарщиков профнепригодны (хотя это вы и без нас знаете).

БП: Владимир, как вы добились таких умопомрачительных успехов? У вас была стратегия и вы ей следовали? А если серьезно – вы еще полгода назад писали про синих китов, а теперь – нате – нужно рулить целым СМИ. Было страшно, когда предложили? Кто конкретно предложил и почему? Ваша первая мысль после того как вам предложили главредство Ленты? И главное, не страшно было, что не хватит опыта? Почему согласились? Зарплату-то хорошую дали?

Владимир Тодоров: Минутка истории. В конце июня вышел наш спецпроект про даркнет. Помимо меня, над ним полгода корпела очень талантливая девушка Саша Степанищева и не менее талантливый аналитик, предпочитающий скрываться под маской Анонимуса. Проект нехило так выстрелил и нарвал целую охапку пылающих пуканов, а через две недели сдохла крупнейшая русская даркнет-площадка [для торговли наркотиками и другими запрещёнными товарами - БП] РАМП (совпадение? Не думаю!).

Чуть позже мне сказали, что с автором проекта хочет встретиться Александр Леонидович. Поговорили с ним о медиа, даркнете и технологиях будущего. А через некоторое время мне поступило предложение возглавить «Ленту.ру».



Конечно, я согласился. Во-первых, это как минимум не скучно и драйвово. Во-вторых, Александр Леонидович оказался крайне подкован в тонкостях работы медиа в целом и своих проектов в частности. Он справедливо отметил, что «Ленте» нужно стать более провокационной, ироничной и хайповой, а также привлечь молодую аудиторию и развивать новые форматы. В целом, стандартные задачи, согласитесь, но у него на них особый взгляд. Фундаментально-визионерский, я бы сказал. В итоге я подготовил концепцию, мы ее обсудили, и я принялся за работу. В принципе, и все. И да, зарплата нормальная, жить можно.

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