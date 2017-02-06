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Cпециально для Sostav агрегатор новостей Anews каждый месяц составляет рейтинг самых популярных источников новостной информации в российском сегменте интернета, а также самых интересных материалов за прошедший месяц. Сегодня мы знакомим вас с главными новостными источниками за первый месяц 2017 года - январь.

Мы представляем самые популярные источники прошедшего месяца, самые популярные статьи и самые комментируемые статьи. Чтобы составить рейтинги, специалисты проанализировали 583 067 статей. Они были опубликованы в октябре в 768 российских СМИ и блогах и просмотренны на сайте и в приложениях на платформах IOS и Android Anews.

В рейтинге в январе произошли ощутимые изменения. Впервые за год РБК был потеснен со 2-го места, которое заняла «Комсомолка», хотя разница и составляет всего десятые доли процента. Скорее всего, это связано с небольшим числом деловых новостей в январе и большим числом происшествий, которые старательно освещает «КП». «Космо» сместился в этом месяце на одну позицию вниз.

В первой пятерке появился в этом месяце еще один новичок из второй десятки, Woman.ru, что также связано с длительными праздниками. В рейтинге вновь появился Newsru.com, а «Коммерсант» оказался вытеснен на последнее место в десятке.

Топ-10. Самые популярные источники января 2017 по версии Anews

 


По числу прочтений 

 

Несмотря на то, что январь – «праздничный» месяц, в отсутствие экономической активности тематика большинства самых читаемых статей была связана с происшествиями и политикой. Из 20 самых читаемых статей января 8 новостей были посвящены политике и политическим деятелям (причем 4 из них – связаны с Трампом), и 7 - различным происшествиям. Всего три новости в этом месяце рассказывают о светской жизни и звездах шоу-бизнеса и кино.

Число источников, в которых были самые читаемые новости, сократилось в январе с 13 до 10, причем в этом месяце заметна высокая доля статей «КП». 

 

Топ-20. Самые популярные статьи января 2017 по версии Anews

 

1 Что стало с артистками женских поп-групп после того, как закончилась их слава KP.ru
2 Дети, которые стыдятся своих знаменитых родителей Woman.ru
3 Женщина, прыгнувшая под поезд в метро, пыталась убить свою 11-летнюю дочь KP.ru
4 Упавший с "Москва-Сити" молодой человек мог потерять равновесие на смотровой площадке KP.ru
5 Британцы традиционно встретили Новый год в состоянии полного нестояния BigPicture
6 Установлена владелица автомобиля, не пропустившего скорую к умирающему пациенту Fishki.net
7 Путин и рыбаки из ФСО KP.ru
8 Жених допрыгался до отставки Gazeta.ru
9 Кремль раскрыл детали телефонного разговора Путина с Трампом РБК
10 Трамп инициировал процесс выхода США из Транстихоокеанского партнерства Interfax.ru
11 "Они всегда находят причину, чтобы бить нас" Gazeta.ru
12 Историк-реконструктор Клим Жуков: "Хотели придать "Викингу" блеска старины, а получилась помойка" KP.ru
13 Сказал по-русски — выругался на иностранном Men’s Health
14 25 лет насилия. В московской школе для одаренных детей учителя годами домогались учениц Meduza
15 СМИ узнали об убийстве личного охранника Кадырова чеченскими силовиками Republic
16 Теракт в ночном клубе в центре Стамбула РБК
17 В сети появилось видео с места крушения самолета в Бишкеке KP.ru
18 Дональд Трамп вступил в должность президента США Interfax.ru
19 Советник Трампа подтвердила обсуждение отмены антироссийских санкций Interfax.ru
20 Паралимпиада-2018 пройдет без России Gazeta.ru

 

В январе пользователи активно комментировали не только политические, но и экономические новости. Почти половину списка в этот раз заняла Lenta.ru, а вместе с РБК на них приходится 15 из 20 самых комментируемых статей.

 

Топ-20. Самые комментируемые статьи января 2017 по версии Anews

 

1 Марин Ле Пен сочла законным крымский референдум Lenta.ru
2 МИД Украины выразил протест после высказывания Марин Ле Пен о Крыме РБК
3 СМИ анонсировали лишение Легкова и Вылегжанина медалей ОИ-2014 Lenta.ru
4 Министр обороны Британии назвал «Адмирала Кузнецова» «кораблем позора» РБК
5 Численность шествия в годовщину рождения Бандеры оценили в тысячу человек Lenta.ru
6 Названо имя иерусалимского террориста Lenta.ru
7 Суд Евросоюза счел установленным фактом поставки российского оружия в Донбасс Lenta.ru
8 Первые американские танки прибыли в Польшу Interfax
9 СМИ узнали об участии Пола Маккартни в новогодней вечеринке Абрамовича РБК
10 В доме бывшего заместителя генпрокурора Украины нашли золотую лопату Lenta.ru
11 Падение реальных доходов россиян ускорилось почти в два раза РБК
12 Украина включила отбор газа на 83% Gazeta.ru
13 Латвия заметила российский корабль вблизи своих границ Lenta.ru
14 Глава Пентагона назвал нулевым вклад России в борьбу с ИГ Lenta.ru
15 ВМС Украины обвинили Россию в обстреле судна НТВ
16 Иммиграционный указ Трампа повлиял на порядок выдачи виз россиянам РБК
17 86% россиян заявили, что их свободную и передовую страну в мире боятся Newsru.com
18 Россия и Турция начали первую совместную операцию против ИГИЛ в Сирии РБК
19 Медведев назвал «паралич кредитов» главной экономической проблемой России Republic
20 Представитель Трампа не увидел доказательств влияния России на выборы РБК

 