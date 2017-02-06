Иллюстрация depositphotos
Cпециально для Sostav агрегатор новостей Anews каждый месяц составляет рейтинг самых популярных источников новостной информации в российском сегменте интернета, а также самых интересных материалов за прошедший месяц. Сегодня мы знакомим вас с главными новостными источниками за первый месяц 2017 года - январь.
Мы представляем самые популярные источники прошедшего месяца, самые популярные статьи и самые комментируемые статьи. Чтобы составить рейтинги, специалисты проанализировали 583 067 статей. Они были опубликованы в октябре в 768 российских СМИ и блогах и просмотренны на сайте и в приложениях на платформах IOS и Android Anews.
В рейтинге в январе произошли ощутимые изменения. Впервые за год РБК был потеснен со 2-го места, которое заняла «Комсомолка», хотя разница и составляет всего десятые доли процента. Скорее всего, это связано с небольшим числом деловых новостей в январе и большим числом происшествий, которые старательно освещает «КП». «Космо» сместился в этом месяце на одну позицию вниз.
В первой пятерке появился в этом месяце еще один новичок из второй десятки, Woman.ru, что также связано с длительными праздниками. В рейтинге вновь появился Newsru.com, а «Коммерсант» оказался вытеснен на последнее место в десятке.
Топ-10. Самые популярные источники января 2017 по версии Anews
По числу прочтений
Несмотря на то, что январь – «праздничный» месяц, в отсутствие экономической активности тематика большинства самых читаемых статей была связана с происшествиями и политикой. Из 20 самых читаемых статей января 8 новостей были посвящены политике и политическим деятелям (причем 4 из них – связаны с Трампом), и 7 - различным происшествиям. Всего три новости в этом месяце рассказывают о светской жизни и звездах шоу-бизнеса и кино.
Число источников, в которых были самые читаемые новости, сократилось в январе с 13 до 10, причем в этом месяце заметна высокая доля статей «КП».
Топ-20. Самые популярные статьи января 2017 по версии Anews
|1
|Что стало с артистками женских поп-групп после того, как закончилась их слава
|KP.ru
|2
|Дети, которые стыдятся своих знаменитых родителей
|Woman.ru
|3
|Женщина, прыгнувшая под поезд в метро, пыталась убить свою 11-летнюю дочь
|KP.ru
|4
|Упавший с "Москва-Сити" молодой человек мог потерять равновесие на смотровой площадке
|KP.ru
|5
|Британцы традиционно встретили Новый год в состоянии полного нестояния
|BigPicture
|6
|Установлена владелица автомобиля, не пропустившего скорую к умирающему пациенту
|Fishki.net
|7
|Путин и рыбаки из ФСО
|KP.ru
|8
|Жених допрыгался до отставки
|Gazeta.ru
|9
|Кремль раскрыл детали телефонного разговора Путина с Трампом
|РБК
|10
|Трамп инициировал процесс выхода США из Транстихоокеанского партнерства
|Interfax.ru
|11
|"Они всегда находят причину, чтобы бить нас"
|Gazeta.ru
|12
|Историк-реконструктор Клим Жуков: "Хотели придать "Викингу" блеска старины, а получилась помойка"
|KP.ru
|13
|Сказал по-русски — выругался на иностранном
|Men’s Health
|14
|25 лет насилия. В московской школе для одаренных детей учителя годами домогались учениц
|Meduza
|15
|СМИ узнали об убийстве личного охранника Кадырова чеченскими силовиками
|Republic
|16
|Теракт в ночном клубе в центре Стамбула
|РБК
|17
|В сети появилось видео с места крушения самолета в Бишкеке
|KP.ru
|18
|Дональд Трамп вступил в должность президента США
|Interfax.ru
|19
|Советник Трампа подтвердила обсуждение отмены антироссийских санкций
|Interfax.ru
|20
|Паралимпиада-2018 пройдет без России
|Gazeta.ru
В январе пользователи активно комментировали не только политические, но и экономические новости. Почти половину списка в этот раз заняла Lenta.ru, а вместе с РБК на них приходится 15 из 20 самых комментируемых статей.
Топ-20. Самые комментируемые статьи января 2017 по версии Anews
|1
|Марин Ле Пен сочла законным крымский референдум
|Lenta.ru
|2
|МИД Украины выразил протест после высказывания Марин Ле Пен о Крыме
|РБК
|3
|СМИ анонсировали лишение Легкова и Вылегжанина медалей ОИ-2014
|Lenta.ru
|4
|Министр обороны Британии назвал «Адмирала Кузнецова» «кораблем позора»
|РБК
|5
|Численность шествия в годовщину рождения Бандеры оценили в тысячу человек
|Lenta.ru
|6
|Названо имя иерусалимского террориста
|Lenta.ru
|7
|Суд Евросоюза счел установленным фактом поставки российского оружия в Донбасс
|Lenta.ru
|8
|Первые американские танки прибыли в Польшу
|Interfax
|9
|СМИ узнали об участии Пола Маккартни в новогодней вечеринке Абрамовича
|РБК
|10
|В доме бывшего заместителя генпрокурора Украины нашли золотую лопату
|Lenta.ru
|11
|Падение реальных доходов россиян ускорилось почти в два раза
|РБК
|12
|Украина включила отбор газа на 83%
|Gazeta.ru
|13
|Латвия заметила российский корабль вблизи своих границ
|Lenta.ru
|14
|Глава Пентагона назвал нулевым вклад России в борьбу с ИГ
|Lenta.ru
|15
|ВМС Украины обвинили Россию в обстреле судна
|НТВ
|16
|Иммиграционный указ Трампа повлиял на порядок выдачи виз россиянам
|РБК
|17
|86% россиян заявили, что их свободную и передовую страну в мире боятся
|Newsru.com
|18
|Россия и Турция начали первую совместную операцию против ИГИЛ в Сирии
|РБК
|19
|Медведев назвал «паралич кредитов» главной экономической проблемой России
|Republic
|20
|Представитель Трампа не увидел доказательств влияния России на выборы
|РБК