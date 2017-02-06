Эксперты Anews проанализировали самые популярные новостные площадки и востребованные статьи



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Cпециально для Sostav агрегатор новостей Anews каждый месяц составляет рейтинг самых популярных источников новостной информации в российском сегменте интернета, а также самых интересных материалов за прошедший месяц. Сегодня мы знакомим вас с главными новостными источниками за первый месяц 2017 года - январь.

Мы представляем самые популярные источники прошедшего месяца, самые популярные статьи и самые комментируемые статьи. Чтобы составить рейтинги, специалисты проанализировали 583 067 статей. Они были опубликованы в октябре в 768 российских СМИ и блогах и просмотренны на сайте и в приложениях на платформах IOS и Android Anews.

В рейтинге в январе произошли ощутимые изменения. Впервые за год РБК был потеснен со 2-го места, которое заняла «Комсомолка», хотя разница и составляет всего десятые доли процента. Скорее всего, это связано с небольшим числом деловых новостей в январе и большим числом происшествий, которые старательно освещает «КП». «Космо» сместился в этом месяце на одну позицию вниз.

В первой пятерке появился в этом месяце еще один новичок из второй десятки, Woman.ru, что также связано с длительными праздниками. В рейтинге вновь появился Newsru.com, а «Коммерсант» оказался вытеснен на последнее место в десятке.

Топ-10. Самые популярные источники января 2017 по версии Anews



По числу прочтений

Несмотря на то, что январь – «праздничный» месяц, в отсутствие экономической активности тематика большинства самых читаемых статей была связана с происшествиями и политикой. Из 20 самых читаемых статей января 8 новостей были посвящены политике и политическим деятелям (причем 4 из них – связаны с Трампом), и 7 - различным происшествиям. Всего три новости в этом месяце рассказывают о светской жизни и звездах шоу-бизнеса и кино.

Число источников, в которых были самые читаемые новости, сократилось в январе с 13 до 10, причем в этом месяце заметна высокая доля статей «КП».

Топ-20. Самые популярные статьи января 2017 по версии Anews

1 Что стало с артистками женских поп-групп после того, как закончилась их слава KP.ru 2 Дети, которые стыдятся своих знаменитых родителей Woman.ru 3 Женщина, прыгнувшая под поезд в метро, пыталась убить свою 11-летнюю дочь KP.ru 4 Упавший с "Москва-Сити" молодой человек мог потерять равновесие на смотровой площадке KP.ru 5 Британцы традиционно встретили Новый год в состоянии полного нестояния BigPicture 6 Установлена владелица автомобиля, не пропустившего скорую к умирающему пациенту Fishki.net 7 Путин и рыбаки из ФСО KP.ru 8 Жених допрыгался до отставки Gazeta.ru 9 Кремль раскрыл детали телефонного разговора Путина с Трампом РБК 10 Трамп инициировал процесс выхода США из Транстихоокеанского партнерства Interfax.ru 11 "Они всегда находят причину, чтобы бить нас" Gazeta.ru 12 Историк-реконструктор Клим Жуков: "Хотели придать "Викингу" блеска старины, а получилась помойка" KP.ru 13 Сказал по-русски — выругался на иностранном Men’s Health 14 25 лет насилия. В московской школе для одаренных детей учителя годами домогались учениц Meduza 15 СМИ узнали об убийстве личного охранника Кадырова чеченскими силовиками Republic 16 Теракт в ночном клубе в центре Стамбула РБК 17 В сети появилось видео с места крушения самолета в Бишкеке KP.ru 18 Дональд Трамп вступил в должность президента США Interfax.ru 19 Советник Трампа подтвердила обсуждение отмены антироссийских санкций Interfax.ru 20 Паралимпиада-2018 пройдет без России Gazeta.ru

В январе пользователи активно комментировали не только политические, но и экономические новости. Почти половину списка в этот раз заняла Lenta.ru, а вместе с РБК на них приходится 15 из 20 самых комментируемых статей.

Топ-20. Самые комментируемые статьи января 2017 по версии Anews