Эксперты Anews проанализировали самые популярные новостные площадки и востребованные статьи



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Cпециально для Sostav агрегатор новостей Anews каждый месяц составляет рейтинг самых популярных источников новостной информации в российском сегменте интернета, а также самых интересных материалов за прошедший месяц. Сегодня мы знакомим вас с главными новостными источниками за февраль 2017 года.

Мы представляем самые популярные источники прошедшего месяца, самые популярные статьи и самые комментируемые статьи. Чтобы составить рейтинги, специалисты проанализировали 593 268 статей. Они были опубликованы в октябре в 760 российских СМИ и блогах.

В феврале в рейтинге снова произошли заметные изменения. РБК вновь занял 2-е место, ощутимо потеснив «Комсомольскую Правду». «Космо» уже традиционно находится на 4-м месте рейтинга. Новичка прошлого месяца, Woman.ru, вытеснил из первой пятерки «Интерфакс». Последние места в десятке в феврале заняли вместо «Коммерсанта» и Newsru.com «Ведомости» и «Рамблер Новости».

Топ-10. Самые популярные источники февраля 2017 по версии Anews

По числу прочтений

Как и в январе, большая часть самых читаемых статей была связана с происшествиями и политикой и опубликована новостными агентствами и деловыми СМИ. Значимых корпоративных и экономических новостей в феврале практически не было. 13 из 20 самых читаемых статей февраля были связаны с внутренней и международной политикой. Всего одна новость – о спорте, одна – связана с экономикой, остальные – посвящены светской жизни и общественным событиям.

Число источников с самыми читаемыми новостями вновь подросло, с 10 до 12, на этот раз большую часть из них составили деловые СМИ и новостные агентства.

Топ-20. Самые популярные статьи февраля 2017 по версии Anews.ru

1 Сенсации красной дорожки "Оскара 2017" KP.ru 2 Скончался постпред России при ООН Виталий Чуркин Interfax.ru 3 Белый дом заявил об ожидании от России возвращения Крыма Украине РБК 4 Дочь Сергея Лаврова: мне по жизни мало кто помогал Ведомости 5 Как Пугачева и Галкин воспитывают своих детей KP.ru 6 СМИ обратили внимание на автомобили сотрудницы ОВД Барвихи Fishki.net 7 Модно, но неудобно! 6 модных тенденций в интерьере, которые раздражают Домашний очаг 8 В ДНР погиб командир батальона ополченцев "Сомали" Гиви РБК 9 Николай Караченцов госпитализирован с черепно-мозговой травмой после ДТП Interfax.ru 10 Российские СМИ снова одновременно опубликовали новость со ссылкой на анонима из Кремля Meduza.io 11 На Украине введен режим ЧС в связи с кризисной ситуацией в энергетике ТАСС 12 СМИ назвали причину смерти Чуркина Lenta.ru 13 Директор ФСБ распорядился установить пограничную зону на границе с Белоруссией Interfax.ru 14 Анкара заявила о российском авиаударе по турецким военным в Сирии РБК 15 Путин снял с должностей 16 генералов МЧС, МВД и СКР Ведомости 16 Парламент Великобритании принял "закон Магнитского" Republic 17 Путин подписал указ о признании выданных в Донбассе документов Lenta.ru 18 Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря Newsru.com 19 Лукашенко поручил завести уголовное дело на главу Россельхознадзора Republic 20 Россия впервые за 4 года выиграла Евротур Eurosport

Традиционно в список самых комментируемых статей месяца входят новости исключительно с политической окраской. После долгого периода, когда списки самых читаемых и самых комментируемых статей не пересекались, в этот раз таких новостей целых 4, две на украинскую тему и две о смерти постпреда России Виталия Чуркина.

Топ-20. Самые комментируемые статьи февраля 2017 по версии Anews.ru