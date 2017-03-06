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Cпециально для Sostav агрегатор новостей Anews каждый месяц составляет рейтинг самых популярных источников новостной информации в российском сегменте интернета, а также самых интересных материалов за прошедший месяц. Сегодня мы знакомим вас с главными новостными источниками за февраль 2017 года.

Мы представляем самые популярные источники прошедшего месяца, самые популярные статьи и самые комментируемые статьи. Чтобы составить рейтинги, специалисты проанализировали 593 268 статей. Они были опубликованы в октябре в 760 российских СМИ и блогах.

В феврале в рейтинге снова произошли заметные изменения. РБК вновь занял 2-е место, ощутимо потеснив «Комсомольскую Правду». «Космо» уже традиционно находится на 4-м месте рейтинга.  Новичка прошлого месяца, Woman.ru, вытеснил из первой пятерки «Интерфакс». Последние места в десятке в феврале заняли вместо «Коммерсанта» и Newsru.com «Ведомости» и «Рамблер Новости».

Топ-10. Самые популярные источники февраля 2017 по версии Anews

 

По числу прочтений  

 

Как и в январе, большая часть самых читаемых статей была связана с происшествиями и политикой и опубликована новостными агентствами и деловыми СМИ. Значимых корпоративных и экономических новостей в феврале практически не было. 13 из 20 самых читаемых статей февраля были связаны с внутренней и международной политикой. Всего одна новость – о спорте, одна – связана с экономикой, остальные – посвящены светской жизни и общественным событиям.

Число источников с самыми читаемыми новостями вновь подросло, с 10 до 12, на этот раз большую часть из них составили деловые СМИ и новостные агентства. 

 

Топ-20. Самые популярные статьи февраля 2017 по версии Anews.ru 

 

1 Сенсации красной дорожки "Оскара 2017" KP.ru
2 Скончался постпред России при ООН Виталий Чуркин Interfax.ru
3 Белый дом заявил об ожидании от России возвращения Крыма Украине РБК
4 Дочь Сергея Лаврова: мне по жизни мало кто помогал Ведомости
5 Как Пугачева и Галкин воспитывают своих детей KP.ru
6 СМИ обратили внимание на автомобили сотрудницы ОВД Барвихи Fishki.net
7 Модно, но неудобно! 6 модных тенденций в интерьере, которые раздражают Домашний очаг
8 В ДНР погиб командир батальона ополченцев "Сомали" Гиви РБК
9 Николай Караченцов госпитализирован с черепно-мозговой травмой после ДТП Interfax.ru
10 Российские СМИ снова одновременно опубликовали новость со ссылкой на анонима из Кремля Meduza.io
11 На Украине введен режим ЧС в связи с кризисной ситуацией в энергетике ТАСС
12 СМИ назвали причину смерти Чуркина Lenta.ru
13 Директор ФСБ распорядился установить пограничную зону на границе с Белоруссией Interfax.ru
14 Анкара заявила о российском авиаударе по турецким военным в Сирии РБК
15 Путин снял с должностей 16 генералов МЧС, МВД и СКР Ведомости
16 Парламент Великобритании принял "закон Магнитского" Republic
17 Путин подписал указ о признании выданных в Донбассе документов Lenta.ru
18 Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря Newsru.com
19 Лукашенко поручил завести уголовное дело на главу Россельхознадзора Republic
20 Россия впервые за 4 года выиграла Евротур Eurosport

 

Традиционно в список самых комментируемых статей месяца входят новости исключительно с политической окраской. После долгого периода, когда списки самых читаемых и самых комментируемых статей не пересекались, в этот раз таких новостей целых 4, две на украинскую тему и две о смерти постпреда России Виталия Чуркина.

 

Топ-20. Самые комментируемые статьи февраля 2017 по версии Anews.ru

1 Скончался постпред России при ООН Виталий Чуркин Interfax.ru
2 Белый дом заявил об ожидании от России возвращения Крыма Украине РБК
3 Активист Ильдар Дадин вышел из колонии Interfax.ru
4 Рогозин нашел в России трех союзников России Lenta.ru
5 Bellingcat выяснила имя организатора перевозки «сбившего MH17 Бука» РБК
6 Эрдоган закрепит власть? В Турции пройдет референдум о переходе на президентскую форму правления BMF.ru
7 Порошенко рассказал о способности Украины противостоять любой армии мира Lenta.ru
8 В Румынии отменили вызвавшее массовые протесты постановление об амнистии Interfax.ru
9 В ДНР погиб командир батальона ополченцев «Сомали» Гиви РБК
10 МИД переименовал котлету по-киевски в котлету по-крымски MK.ru
11 Крестный ход в поддержку передачи Исаакиевского собора РПЦ РБК
12 Путин обвинил Киев в желании «вышибать деньги» из-за рубежа РБК
13 В посольстве США на Украине назвали признание Россией документов ДНР и ЛНР противоречащим минским соглашениям Newsru.com
14 В Кремле ответили на критические высказывания  Лукашенко в адрес России РБК
15 СМИ назвали причину смерти Чуркина Lenta.ru
16 Постпред США при ООН: Америка сохранит санкции против РФ до возвращения Крыма Украине ТАСС
17 Матвиенко возмутила зарплата ивановских учителей в 7000 рублей Ведомости
18 Лавров о санкциях против ЕС: всё по-честному Рамблер. Новости
19 Порошенко сообщил о встрече с Трампом в ближайшее время РБК
20 Порошенко: мир должен активнее давить на Россию Рамблер. Новости

 