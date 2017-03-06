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Cпециально для Sostav агрегатор новостей Anews каждый месяц составляет рейтинг самых популярных источников новостной информации в российском сегменте интернета, а также самых интересных материалов за прошедший месяц. Сегодня мы знакомим вас с главными новостными источниками за февраль 2017 года.
Мы представляем самые популярные источники прошедшего месяца, самые популярные статьи и самые комментируемые статьи. Чтобы составить рейтинги, специалисты проанализировали 593 268 статей. Они были опубликованы в октябре в 760 российских СМИ и блогах.
В феврале в рейтинге снова произошли заметные изменения. РБК вновь занял 2-е место, ощутимо потеснив «Комсомольскую Правду». «Космо» уже традиционно находится на 4-м месте рейтинга. Новичка прошлого месяца, Woman.ru, вытеснил из первой пятерки «Интерфакс». Последние места в десятке в феврале заняли вместо «Коммерсанта» и Newsru.com «Ведомости» и «Рамблер Новости».
Топ-10. Самые популярные источники февраля 2017 по версии Anews
По числу прочтений
Как и в январе, большая часть самых читаемых статей была связана с происшествиями и политикой и опубликована новостными агентствами и деловыми СМИ. Значимых корпоративных и экономических новостей в феврале практически не было. 13 из 20 самых читаемых статей февраля были связаны с внутренней и международной политикой. Всего одна новость – о спорте, одна – связана с экономикой, остальные – посвящены светской жизни и общественным событиям.
Число источников с самыми читаемыми новостями вновь подросло, с 10 до 12, на этот раз большую часть из них составили деловые СМИ и новостные агентства.
Топ-20. Самые популярные статьи февраля 2017 по версии Anews.ru
|1
|Сенсации красной дорожки "Оскара 2017"
|KP.ru
|2
|Скончался постпред России при ООН Виталий Чуркин
|Interfax.ru
|3
|Белый дом заявил об ожидании от России возвращения Крыма Украине
|РБК
|4
|Дочь Сергея Лаврова: мне по жизни мало кто помогал
|Ведомости
|5
|Как Пугачева и Галкин воспитывают своих детей
|KP.ru
|6
|СМИ обратили внимание на автомобили сотрудницы ОВД Барвихи
|Fishki.net
|7
|Модно, но неудобно! 6 модных тенденций в интерьере, которые раздражают
|Домашний очаг
|8
|В ДНР погиб командир батальона ополченцев "Сомали" Гиви
|РБК
|9
|Николай Караченцов госпитализирован с черепно-мозговой травмой после ДТП
|Interfax.ru
|10
|Российские СМИ снова одновременно опубликовали новость со ссылкой на анонима из Кремля
|Meduza.io
|11
|На Украине введен режим ЧС в связи с кризисной ситуацией в энергетике
|ТАСС
|12
|СМИ назвали причину смерти Чуркина
|Lenta.ru
|13
|Директор ФСБ распорядился установить пограничную зону на границе с Белоруссией
|Interfax.ru
|14
|Анкара заявила о российском авиаударе по турецким военным в Сирии
|РБК
|15
|Путин снял с должностей 16 генералов МЧС, МВД и СКР
|Ведомости
|16
|Парламент Великобритании принял "закон Магнитского"
|Republic
|17
|Путин подписал указ о признании выданных в Донбассе документов
|Lenta.ru
|18
|Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
|Newsru.com
|19
|Лукашенко поручил завести уголовное дело на главу Россельхознадзора
|Republic
|20
|Россия впервые за 4 года выиграла Евротур
|Eurosport
Традиционно в список самых комментируемых статей месяца входят новости исключительно с политической окраской. После долгого периода, когда списки самых читаемых и самых комментируемых статей не пересекались, в этот раз таких новостей целых 4, две на украинскую тему и две о смерти постпреда России Виталия Чуркина.
Топ-20. Самые комментируемые статьи февраля 2017 по версии Anews.ru
|1
|Скончался постпред России при ООН Виталий Чуркин
|Interfax.ru
|2
|Белый дом заявил об ожидании от России возвращения Крыма Украине
|РБК
|3
|Активист Ильдар Дадин вышел из колонии
|Interfax.ru
|4
|Рогозин нашел в России трех союзников России
|Lenta.ru
|5
|Bellingcat выяснила имя организатора перевозки «сбившего MH17 Бука»
|РБК
|6
|Эрдоган закрепит власть? В Турции пройдет референдум о переходе на президентскую форму правления
|BMF.ru
|7
|Порошенко рассказал о способности Украины противостоять любой армии мира
|Lenta.ru
|8
|В Румынии отменили вызвавшее массовые протесты постановление об амнистии
|Interfax.ru
|9
|В ДНР погиб командир батальона ополченцев «Сомали» Гиви
|РБК
|10
|МИД переименовал котлету по-киевски в котлету по-крымски
|MK.ru
|11
|Крестный ход в поддержку передачи Исаакиевского собора РПЦ
|РБК
|12
|Путин обвинил Киев в желании «вышибать деньги» из-за рубежа
|РБК
|13
|В посольстве США на Украине назвали признание Россией документов ДНР и ЛНР противоречащим минским соглашениям
|Newsru.com
|14
|В Кремле ответили на критические высказывания Лукашенко в адрес России
|РБК
|15
|СМИ назвали причину смерти Чуркина
|Lenta.ru
|16
|Постпред США при ООН: Америка сохранит санкции против РФ до возвращения Крыма Украине
|ТАСС
|17
|Матвиенко возмутила зарплата ивановских учителей в 7000 рублей
|Ведомости
|18
|Лавров о санкциях против ЕС: всё по-честному
|Рамблер. Новости
|19
|Порошенко сообщил о встрече с Трампом в ближайшее время
|РБК
|20
|Порошенко: мир должен активнее давить на Россию
|Рамблер. Новости