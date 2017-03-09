Фотография баннера «Национальная идея – феминизм» на кремлевской башне оказалась подделкой

8 марта на территории Кремля прошла акция протеста одной из феминистских российских организаций. Активистки вывесили на крыше Итальянского грота баннер «200 лет мужчины у власти. Долой!». Однако затем в СМИ появились и другие фотографии с митинга. Одна из них – с плакатом «Национальная идея – феминизм» на Угловой Арсенальной башне – оказалась фейком. Интернет-пользователи не оставили неумелый фотошоп без внимания.

8 марта, в Международный женский день, феминистки провели акцию протеста на территории Кремля. Митингующие забрались на стену и развернули транспарант «200 лет мужчины у власти. Долой!». Несколько активисток были задержаны. Однако затем их отпустили, поздравив с праздником.

На акции протеста было сделано несколько фотографий и видео. Один из снимков – его вместе с пресс-релизом разослала организация «Феминистские мероприятия» - оказался отредактированным. Некоторые СМИ успели опубликовать фотографию, но интернет-пользователи быстро заметили подвох. Выяснилось, что активистки не забирались на Угловую Арсенальную башню и не разворачивали там плакат «Национальная идея – феминизм». Как заметил блогер Илья Варламов, пройти в эту башню в принципе очень сложно – Кремль хорошо охраняется, везде стоят камеры наблюдения.

Проанализировав фотографию, пользователи пришли к выводу, что снимок действительно был отредактирован. Кроме того, в пресс-службе ФСО заявили, что феминистки не проникали на охраняемые объекты Кремля. Позже эту информацию подтвердили и сами участницы акции. Они также признали, что снимок Угловой Арсенальной башни был ненастоящим.

Новость о фейковой фотографии феминисток вызвала бурную реакцию российских интернет-пользователей. Блогеры высказали немало предположений, зачем девушки решили приукрасить реальность. Некоторые интернет-пользователи представили свои варианты кремлевской башни.

ELA анализ фото с башни. Обратите внимание на ореол вокруг левой девушки, на фото в этом месте и тень, и свет от файера. Возможно монтаж pic.twitter.com/8B9aNvgFfZ — Dave Frenkel (@merr1k) 9 марта 2017 г.