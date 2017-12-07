В ФГУП не согласны с исследованием и утверждают, что доля предприятия на рынке доставки растёт

Спрос на услуги «Почты России» по доставке товаров из отечественных интернет-магазинов упал на четверть к уровню 2016 года, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование GfK и «Яндекс.Маркета».

Если в 2016 году услугами «Почты» пользовались 18% респондентов, то в 2017-м — только 13%. Аналитики связывают это со снижением популярности иногородних магазинов. Доля курьерских доставок с прошлого года почти не изменилась — она составляет около 30%.

Половину всех заказов, оформленных на российских сайтах, покупатели самостоятельно забирали из магазинов или пунктов выдачи. В случае с зарубежной доставкой доля «Почты России» снизилась с 86% в 2016 году до 83% в 2017 году. На доставку курьером пришлось около 12%.

В самой «Почте» с выводами не согласны, настаивая, что доля предприятия в сегменте растет. «Рост объёмов доставки отправлений наблюдается как на внутреннем, так и на зарубежном рынке», — сообщили в пресс-службе.

По собственным данным, «Почта России» обработала за год 147,5 млн международных почтовых отправлений с товарными вложениями, что на 50% превышает показатель первого полугодия 2016 года. Внутренних отправлений обработано на 11% больше по отношению к аналогичному периоду — почти 38 млн.

При этом, по данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), в первом полугодии 2017 года доля «Почты России» на рынке доставки товаров e-commerce, включая иностранные и внутренние отправления, выросла на 4 процентных пункта к аналогичному периоду 2016 года, до 67%.

По оценке Национальной ассоциации дистанционной торговли, на «Почту России» приходится не менее половины внутренних и около 95% зарубежных отправлений. Ассоциация компаний интернет-торговли оценила долю «Почты России» на рынке доставки товаров из интернет-магазинов в первом полугодии 2017 года в 67%.