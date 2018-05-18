В День Победы волонтеры фонда посетили 188 домов престарелых по всей России, чтобы поздравить ветеранов

Благотворительный фонд помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость» провел акцию в День Победы, организовав праздничные поздравления для жителей 73 домов престарелых в Московской, Тульской, Калужской, Смоленской, Рязанской, Тверской, Ярославской и Владимирской областях. Еще 29 волонтёрских групп фонда навестили бабушек и дедушек в 115 домах престарелых в регионах России.

В ходе встречи с ветеранами волонтеры организовали праздничные поздравления. Некоторые взяли с собой детей, другие привезли сделанные руками школьников и даже дошкольников открытки. В некоторых домах престарелых удалось организовать праздничный обед на свежем воздухе, а где-то — прогулку для тех, кто не может выйти сам. Например, в Козлово Тверской области волонтёры вывезли на улицу бабушек, которые не были там более года.

По словам соучредителя фонда «Старость в радость» Аллы Романовской, существенную помощь в акции 9 мая оказал сервис такси Gett. Компания предоставила 10 минивенов, которые смогли отвезти волонтеров в дома престарелых в близлежащих городах. Самым отдаленным из таких стал пансионат в Рязанской области в 300 км от Москвы.

Алла Романовская, соучредитель фонда «Старость в радость»: «Для многих поездки на 9 мая уже давняя традиция, а кто-то начинает с них волонтёрский путь. Мы будем надеяться, что сотрудничество с компанией Gett продолжится и прекрасные такси смогут ещё не раз выручать нас таким чудесным образом, даря возможность долгожданных встреч с бабушками и дедушками!».

С реализацией идеи акции Gett помогали агентства Fuse BBDO и PHD .

Ксения Дюжева, менеджер по спецпроектам FUSE BBDO: «День Победы — праздник, который не оставляет никого равнодушным. Изначально хотели помочь как можно большему количеству ветеранов встретить его в центре Москвы, посмотреть на парад и праздничный салют. В ходе обсуждения появилось понимание, что мы можем сделать более весомый вклад, объединив усилия с фондом „Старость в радость“. Выбрали наиболее удаленные дома, куда волонтерам добраться самостоятельно сложнее всего и организовали туда трансфер. Нам, как агентству, очень приятно и важно, что в работе с таким клиентом можно стать причастным к полезным, добрым и по-настоящему волшебным делам!».

Благодаря хэштегам #старостьврадость, #gettпомогает, #геттпомогает волонтеры рассказали в социальных сетях о позитивном опыте общения с ветеранами и участии в акции. Всего за один день более 300 тысяч рублей пожертвований было переведено только по смс, а 285 человек оформили подписку на ежемесячные пожертвования через проект «один день счастья», чтобы дарить заботу и уход пожилым людям не только в праздник, но и в будни.