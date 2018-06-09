Вырученные средства он предложил направить на реформы

Глава Сбербанка Герман Греф предложил государству подумать над продажей государственных банков, в том числе Сбербанка. Вырученные от продажи средства можно будет направить на реформы — это хорошая альтернатива повышению налогов, сообщают «Ведомости».

"Считаю, что не нужен [государству] контрольный пакет в Сбербанке. Я не вижу ни одного основания, почему нужно держать", —заявил Греф, отметив, что лучше продать часть Сбербанка вместо того, чтобы повышать налоги для населения. Также часть денег следует направить на проведение в стране необходимых реформ.

Продавать госбанки необходимо для снижения государственного сектора в экономике, указывает Греф. Комментируя идею ЦБ и ФАС запретить госбанкам приобретение других банков, чтобы не ограничивать конкуренцию, банкир отметил, что в таком случае не понимает, кто вообще тогда будет покупать банки. «Сегодня и частных банков-то не осталось. Я вообще считаю, что эти запреты никому не нужны», — сказал он. Сбербанк формально не является государственным банком. В настоящий момент его контрольный пакет принадлежит Банку России — банковскому регулятору. На его долю приходится 52,32 процента обыкновенных акций. Доля Ц Б в уставном капитале составляет 50 процентов плюс одна акция, юрлиц-нерезидентов — 45,6 процента, юрлиц-резидентов — 1,5 процента, частных инвесторов — 2,9 процента.

Напомним, сейчас правительство обсуждает источники финансирования нового майского указа президента Владимира Путина о развитии страны до 2024 г. На его реализацию планируется потратить 25 трлн руб., из которых 8 трлн предстоит найти. Дополнительные средства планируется получить в том числе за счет настройки налоговой системы.