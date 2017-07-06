Главный редактор медиаресурса считает запрет неправомерным



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Генпрокуратура направила в Роскомнадзор шесть требований для оперативной блокировки ресурсов националистического толка. «Спутник и Погром» уже внесли в реестр запрещенных сайтов, сообщают «Ведомости».

К блокировке были предложены так же «Русский сектор», «Правый взгляд», «Правый Сектор», «Исламское государство Ирака и Леванта» и «Джебхат ан-Нусра». Данные сайты, по мнению прокуратуры, «пропагандируют идеи национальной и религиозной розни, что формирует угрозы общественной безопасности, побуждают к экстремизму».

Роскомндзор уже внес «Спутник и Погром» в список запрещенных сайтов. В реестре ведомства указано, что доступ к ресурсу ограничен на сновании решения Генпрокуратуры от 5 июля. В январе этого года «Спутник и Погром» был заблокирован на территории Белоруссии.

Главный редактор медиаресурса «Спутник и погром» Егор Просвирнин отверг обвинения в экстремизме. Он считает требование Генпрокуратуры неправомерным. «Насколько я знаю, национализм не запрещен в России, и я не понимаю, почему националистические ресурсы должны блокироваться. Терроризм и экстремизм – это совершенно конкретные обвинения, в отличие от националистического толка», - заявил он.