Структуры бизнесмена отреставрируют здание «Золотого колоса» и откроют там ресторан с «патриотичной» кухней



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Владелец Volga Group Геннадий Тимченко займется ресторанным бизнесом. Первым проектом станет восстановление знаменитого «Золотого колоса» на ВДНХ, который был одним из символов советской эпохи. Компания «Главный ресторан ВСХВ» на 49 лет арендовала здание бывшего ресторана, чей главный фасад является объектом культурного наследия федерального значения. Структуры Тимченко проведут полный ремонт и реставрацию здания с сохранением исторического вида фасада, пишут «Ведомости».

Инвестор обязался использовать здание под ресторан в течение всего срока аренды. Концепция заведения не раскрывается. Источники издания говорят, что в нем будет сделан акцент на блюдах, приготовленных из продуктов российских производителей, также там появится зона для проведения презентаций отечественной продукции.

Представитель Тимченко заявляет, что это не только бизнес-проект, но и вклад в развитие городской инфраструктуры, и «дань уважения к историческому наследию города и страны». Бизнесмен сам предложил ВДНХ стать инвестором «Золотого колоса».?

Столичные власти уже несколько лет ищут инвестора для объектов выставочного комплекса, в том числе для ресторана. По данным Росреестра, площадь здания «Золотого колоса» составляет 3893,4 кв. м. В 2006 году МосгорБТИ оценивало его изношенность в 54%.

«Золотой колос» носит своё название с 1954 года, до этого он почти двадцать лет назывался «Главный ресторан». Считался одним из самых престижных ресторанов в столице наряду с «Прагой» и «Москвой». Заведение было закрыто на модернизацию в конце 1980-х годов. Сейчас здание находится в крайне изношенном состоянии, фасад обшарпан, отдельные его части отколоты.